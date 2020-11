Napoli x Milan: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Napoli e Milan se enfrentam neste domingo (22), às 16h45, pela oitava rodada do Campeonato Italiano, a Série A, no Estádio San Paolo, em Nápoles. Ademais, saiba onde assistir ao confronto que pode mudar os rumos da liderança.

O time visitantes quer a vitória para defender a ponta da tabela. Se vencer, vai para vinte pontos, mas precisa torcer principalmente por uma derrota do vice-líder Sassuolo. Enquanto isso, o Napoli ocupa o terceiro lugar,

Napoli x Milan: onde vai passar?

O jogo entre Napoli e Milan tem transmissão do canal Bandsports, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

Líder do campeonato, o Milan precisa dos três pontos se quiser garantir a vantagem para si. Ademais, precisa contar também com o tropeço do Sassuolo, que também joga neste domingo.

Com dezessete pontos, o time visitante ainda não perdeu no Italiano. Dessa maneira, são cinco vitórias e dois empates. Pela Liga Europa, possui seis pontos, ocupando o segundo lugar do grupo H.

Já o Napoli está em terceiro lugar, com quatorze pontos. Assim, venceu cinco vezes e perdeu duas. Na Liga Europa, também é vice-líder, com seis pontos pelo grupo F.

Possíveis escalações de Napoli x Milan

Para este clássico, o time da casa possui baixas importante. O clube informou em sua rede social que Amir Rrahmani e Elseid Hysaj testaram positivo para covid-19 e já estão em isolamento. Victor Osimhen e Ospina,por lesão, também estão indisponíveis.

Provável Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Ruiz, Bakayoko;Elmas, Lozano, Insigne; Mertens.

Do lado do Milan, o técnico Stefano Pioli estará fora do banco de reservas, já que recebeu o diagnóstico positivo para covid.

Provável Milan: Donnarumma; Calabria (Dalot), Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Última partida realizada entre Napoli x Milan

A última vez que se enfrentaram foi neste mesmo ano, no dia 12 de julho, pela 32ª rodada da temporada 2019/20 do Campeonato Italiano. Então, o jogo terminou empatado, em 2 a 2. Hernández, Di Lorenzo, Mertens e Kessié marcaram.

Confira todos os jogos da rodada do Italiano

Ademais, dez jogos são realizados nesta oitava rodada da Série A.

Sábado:

Crotone x Lazio – 11h

Spenzia x Atalanta – 14h

Juventus x Cagliari – 16h45

Domingo:

Fiorentina x Benevento – 08h30

Sampdoria x Bologna – 11h

Roma x Parma – 11h

Inter x Torino – 11h

Verona x Sassuolo – 11h

Udinese x Genoa – 14h