A terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa chegou ao fim na tarde desta quinta-feira (05). Muitos dos resultados deixaram grupos ainda mais emaranhados, com pontuações iguais e pequenas diferenças. Os três ingleses, Leicester, Tottenham e Arsenal, anotaram vitórias, assim como os italianos Napoli e Roma. Por outro lado, o Milan perdeu a primeira no torneio, deixando escapar a liderança do grupo.

Confira a seguir quem saiu na frente, quem está enrolado e quem precisa dar a volta por cima para ter a classificação.

Vitória para os ingleses

O Arsenal vem liderando com folga o grupo B, principalmente sem perder nenhuma vez. Ao vencer por 4 a 1 o time do Molde, os londrinos sobem para a primeira posição, com nove pontos, três a mais do que o vice. Haugen e Sinyan marcaram contra, e Pépé e Joe Willock aumentaram.

Também foi um bom dia para o Leicester, que goleou por 4 a 0 o Braga, pelo grupo G, em casa. Com esse resultado, a equipe permanece na ponta, com nove pontos, três a mais que o segundo, o clube português. Iheanacho marcou duas vezes, Praet e James Maddison ampliaram o placar.

Depois de ser derrotado na rodada anterior e provocar ira nos torcedores, o Tottenham conseguiu se redimir vencendo o Ludogorets por 3 a 1. Com seis pontos, torna-se líder do grupo J, mas se vê em uma situação complicada já que todos os rivais, menos o Ludogorets, também possuem seis. Kane, Lucas Moura e Lo Celso fizeram os gols.

Milan perde a primeira na Liga Europa

O Milan, com time titular e jogando em casa, foi superado por 3 a 0 pelo Lille. Com isso, os italianos não estão mais invictos, além de perder a liderança no grupo H para a equipe francesa, com sete pontos, um a mais do que o Milan. Ademais, Yazici marcou os três gols.

Para a Roma, uma goleada. Por 5 a 0, a equipe atropelou o Cluj e, dessa maneira, sobe para a liderança do grupo A, deixando o time romeno para trás, em segundo lugar, com quatro pontos. Os gols foram marcados por Mkhitaryan, Ibanez, Borja Mayoral e Pedro Rodríguez.

Já o Napoli anotou a segunda vitória na Liga Europa. Desta vez venceu o Rjieka por 2 a 1. Entretanto, os napolitanos ainda permanecem na segunda posição, com seis pontos, atrás do AK Alkmaar, já que viu o Real Sociedad superar o líder e deixar o grupo F embolado. Demme abriu o placar, Robert Munic descontou e FIlip Braut fez contra.

Espanhóis conquistam os três pontos

Líder do Campeonato Espanhol, o Real Sociedad conquistou a vitória depois de ser derrotado pelo Napoli na semana passada. Por 1 a 0, com marcação de Portu, superou o líder do grupo F, o AZ Alkmaar. Agora, está em terceiro lugar, com seis pontos. Mas é importante ressaltar que, exceto o Rijeka, todos possuem seis pontos.

Por outro lado, o Granada se encontra em uma situação favorável no grupo E. Ao ganhar por 2 a 0 do Omonia, o espanhol segue na liderança com sete pontos, dois a mais que o vice PAOK. Herrera e Luis Suárez marcaram.

A partida entre Villarreal e Maccabi Tel-Aviv começou mais tarde do que o previsto, pois uma forte chuva deixou o gramado impossibilitado. Com o apito final, os anfitriões venceram por 4 a 0. Somando nove pontos no grupo I, o espanhol continua na ponta. Carlos Bacca, Baena e Fernando Nino fizeram os gols.

Todos os resultados da Liga Europa

Veja a seguir todos os placares da terceira rodada.

Young Boys 3 x 0 CSKA Sofia

Rapid Viena 4 x 3 Dundalk

Hapoel Be’er Sheva 2 x 4 Bayer Leverkusen

Slavia Praga 3 x 2 Nice

Lech Poznan 3 x 1 Standard Liège

Benfica 3 x 3 Rangers

PAOK 4 x 1 PSV

Zorya 1 x 4 AEK Atenas

Celtic 1 x 4 Sparta Praga

Sivasspor 2 x 0 Qarabag

Royal Antwerp 0 x 1 LASK Linz

Dínamo Zagreb 1 x 0 Wolfsberger

Feyenoord 3 x 1 CSKA Moscou

Hoffenheim 5 x 0 Slovan Liberec

Estrela Vermelha 2 x 1 Gent