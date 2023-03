Neymar vai jogar o amistoso da seleção brasileira no sábado?

Neymar, Gabriel Martinelli e Bruno Guimarães estão entre as ausências notáveis ​​da seleção brasileira de 23 jogadores para o amistoso no Marrocos neste sábado, 25 de março. O Brasil enfrenta a semifinalista da Copa do Mundo no Estádio Ibn Batouta, em Tânger.

Com a renúncia do técnico Tite após a derrota no Catar, o técnico interino do Brasil, Ramon Menezes, assumirá o amistoso e convocou nove novas caras, incluindo Andrey Santos, do Chelsea – de volta emprestado ao Vasco da Gama –, meio-campista do Wolves, João Gomes, e Athletico Paranaense atacante Vítor Roque.

Neymar já havia deixado dúvidas sobre seu futuro com a seleção brasileira, mas recentemente revelou que poderia continuar jogando por eles até a Copa do Mundo de 2026.

Por que o Neymar não foi convocado?

O craque da seleção Brasileira foi baixa na lista do técnico interino, Ramon Menezes, para o duelo contra o Marrocos no próximo sábado (25). Isso porque, no dia 19 de fevereiro, o brasileiro sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo direito e ainda está em recuperação.

O acidente aconteceu no jogo em que o PSG bateu o Lille por 4 a 3, pelo campeonato francês. Inclusive, Neymar balançou as redes no duelo. Porém, com 4 minutos da etapa final, o brasileiro entrou em uma dividida com Bejamin André e levou a pior.

Na colisão com o adversário, o atacante se machucou.

A lesão sofrida pela estrela foi grave. No último dia 10, Neymar passou por cirurgia no Catar. A operação foi bem sucedida, mas o brasileiro ficará longe dos gramados entre 3 a 4 meses.

Esta é a mesma lesão sofrida que tirou Neymar de dois jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, porém com maior gravidade.

O contrato do Neymar com o PSG termina quando?

Quando é o jogo do Brasil?

O Brasil terá sua primeira partida pós eliminação no Catar. O compromisso é contra o Marrocos. A batalha é no sábado (25) às 19h (horário de Brasília). O palco do jogo será o Ibn Batouta.

Na TV aberta, a transmissão fica por conta da Band. O jogo também estará disponível no site da emissora. Pela TV fechada, a ESPN vai transmitir. O Star+ é opção no streaming.

A grande surpresa está no Youtube: o canal de Galvão Bueno, que fará sua primeira narração após a saída da Globo.