O Átila deixou a gente sair hoje? Cientista explica os riscos

A internet não para de perguntar: “O Átila deixou a gente sair hoje?”. Em live no dia 2 em seu canal do YouTube, o biólogo Atila Iamarino falou sobre as sequelas da Covid-19 e chamou a atenção para os cuidados ao sair de casa. Não demorou muito para a web reagir ao doutor formado pela USP e por Yale, que se mostrou um ferrenho defensor do isolamento horizontal e de medidas de intensificação da quarentena.

Mas afinal, o que o Átila falou?

“O Átila deixou a gente sair hoje?”

“Não tem economia no mundo que aguente todo mundo trancado em casa. O vírus continua aí e vai continuar sendo um problema apesar das vacinas por algum tempo”, defendeu. “Então vale a gente começar a focar no que são as atividades mais seguras ou mais prioritárias, o que fazer ou não. Façam bom uso.”

“Se vai se expor, se exponha nos ambientes mais abertos, se exponha nos ambientes com mais circulação, fica menos tempo lá dentro, e sempre que puder, fica de máscara. Se não tem por que estar num ambiente fechado, sem máscara, com aglomeração, se for muito necessário, saiba que você está em risco, porque é onde acontece a transmissão do vírus”, alerta Atila.

No domingo (4), Átila Iamarino voltou para as redes sociais após a repercussão e aconselhou os tuiteiros:

“Com cuidado e de máscara”.

Risco de contágio de Covid-19

O Átila também falou sobre uma tabela que classifica do menor ao maior risco que as pessoas têm ao sair de casa durante a pandemia do novo coronavírus atualmente. É importante lembrar que a pandemia ainda não acabou, por isso é essencial o uso de máscara ao sair de casa.