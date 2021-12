Onde assistir Grêmio x São Paulo hoje: horário e escalações – 02/12

Na luta contra o rebaixamento, o Grêmio recebe o São Paulo nesta quinta-feira (2), em casa, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira onde assistir o duelo entre Grêmio x São Paulo.

Onde assistir Grêmio x São Paulo:

O duelo entre Grêmio e São Paulo hoje (2), ao vivo, será transmitido no Sportv e pelo Premiere FC, ambos canais por assinatura da TV fechada.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul

TV: Sportv e Premiere FC

LiveStream: Aplicativo ou site do Premiere FC disponível em todas as plataformas

Com grande chance de cair para a Série B, o Grêmio é o 18º com 36 pontos e pode ser rebaixado já nesta quinta-feira. Em caso de derrota em Porto Alegre e vitória do Bahia contra o Atlético-MG, o time de Vagner Mancini não terá mais chances de continuar na primeira divisão, já que só poderia alcançar 42 pontos e o time baiano chegaria aos 43.

O rebaixamento da equipe gaúcha também será confirmado caso ele saia derrotado nesta quinta-feira e o Athletico pontue contra o Cuiabá na sexta-feira (3). O time paranaense chegaria a, pelo menos, 43 pontos, o que não seria alcançável.

Para continuar sonhando com a Série A em 2022, o Grêmio precisa vencer as três partidas que lhe falta no Brasileirão (São Paulo em casa, Corinthians fora e Atlético-MG em casa).

Em uma situação um pouco mais tranquila, porém ainda na briga contra o Z4, o São Paulo tem 45 pontos e ocupa a 12ª posição na tabela. Se pontuar (empate ou vitória), o time de Rogério Ceni atingirá uma pontuação que nunca rebaixou nenhum time na história do campeonato, ou seja, livrando, praticamente, a equipe da possibilidade do descenso para a Série B.

Escalações Grêmio x São Paulo:

O Tricolor gaúcho tenta um efeito suspensivo no STJD para ter Rafinha na lateral, caso não tenha sucesso, a equipe terá o volante Mateus Sarará improvisado na posição. Vanderson e Bruno Cortez cumprirão suspensão por terem recebido três cartões amarelos.

Já o Tricolor paulista apenas não terá Luan, machucado, disponível para o jogo.

Grêmio: Gabriel Chapecó; Rafinha (Mateus Sarará) , Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Lucas Silva; Douglas Costa, Campaz e Ferreirinha; Diego Souza.

São Paulo: Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e Benítez; Rigoni e Calleri.

Leia também: A 2 rodadas do fim, quais as chances de rebaixamento na Série A?