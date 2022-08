Onde assistir jogo do Liverpool hoje x Crystal Palace (15/8)

Encerrando a segunda rodada do Campeonato Inglês, o Liverpool recebe o Crystal Palace nesta segunda-feira, 15 de agosto, no Estádio Anfield. A bola vai rolar no confronto às 16h (horário de Brasília), e onde assistir jogo do Liverpool hoje vai ser no canal ESPN, na TV fechada, e no Star +, streaming ao vivo.

Os Reds buscam a primeira vitória na nova temporada da Premier League depois de empatarem com o Fulham na rodada de abertura. O time comandado por Klopp aparece em 13º com um ponto apenas.

Do outro lado, o Crystal Palace perdeu para o Arsenal logo na primeira rodada da temporada e por isso também quer o seu primeiro triunfo no Campeonato Inglês, ocupando a 18ª posição sem pontos marcados.

Onde assistir jogo do Liverpool hoje ao vivo

O jogo do Liverpool hoje terá transmissão da ESPN e Star +, a partir das 16h (horário de Brasília).

Com transmissão para todos os estados do Brasil, a partida neste domingo contará com a exibição do canal principal da ESPN, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

O torcedor que não possui a TV paga pode acompanhar o confronto inglês no serviço de streaming Star +, disponível para assinantes no aplicativo do celular, tablet, computador e na smart TV.

Último jogo do Liverpool x Crystal Palace

O último encontro entre Liverpool e Crystal Palace aconteceu em 23 de janeiro de 2022, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês na temporada passada.

Jogando no Estádio Selhurst Park, o Liverpool venceu o oponente por 3 x 1, com gols de Van Dijk, Fabinho (pênalti) e Ox-Chamberlain. Do lado do Crystal Palace, Édouard descontou no placar.

Ao fim da temporada, o Manchester City foi declarado campeão enquanto o Liverpool ficou com o vice-líder na tabela de classificação.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre os times.

Próximo jogo

LIVERPOOL:

Manchester United x Liverpool – Segunda-feira, 22/08 às 16h – Campeonato Inglês

Liverpool x Bournemouth – Sábado, 27/08 às 11h – Campeonato Inglês

CRYSTAL PALACE:

Crystal Palace x Aston Villa – Sábado, 20/08 às 11h – Campeonato Inglês

Oxford United x Crystal Palace – Terça-feira, 23/08 – Copa da Liga Inglesa

