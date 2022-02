Que horas é o jogo do Paysandu x Remo hoje ao vivo na TV (20/02)

O Paysandu recebe o Remo neste domingo, 20/02, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, pela sétima rodada do Campeonato Paraense. Que horas é o jogo do Paysandu e Remo hoje e como assistir online, o torcedor confere logo abaixo.

Que horas é o jogo do Paysandu e Remo hoje ao vivo

O Horário do jogo do Paysandu e Remo hoje está marcado para às 17h da tarde, do horário de Brasília.

A partida vai passar no canal TV Cultura (Somente no Pará) e no Youtube. O canal na TV aberta promete transmitir o jogo de graça para todo o estado do Pará no horário definido.

Outra opção para quem não pode acompanhar pela televisão é o canal da TV Cultura no Youtube, que retransmite as imagens do jogo ao vivo pela internet.

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro

TV: TV Cultura

Online: Youtube

Escalação de Paysandu x Remo

Nenhuma das equipes tem desfalques no jogo de hoje.

Paysandu: Elias; Igor Carvalho, Marcão, Genílson; João Paulo, Mikael, Ricardinho, José Aldo; Robinho, Marlon, Marcelo Toscano

Remo: Vinícius; Rony, Daniel Felipe, Marlon; Paulo Henrique, Anderson Uchôa, Paulinho Curuá, Erick Flores; Felipe Gedoz, Bruno Alves, Brenner

Como estão as equipes na temporada?

Pelo grupo A, o Paysandu está em primeiro lugar com 13 pontos, ou seja, venceu quatro partidas e só empatou uma até o momento, além de contar com um jogo a menos no torneio. Praticamente classificado para a próxima fase, o elenco só precisa de um empate para se confirmar.

Enquanto isso, o Remo vem em primeiro lugar no grupo C com 12 pontos, ou seja, venceu três partidas e empatou outras três, sem perder no Campeonato Paraense até aqui. Para manter-se com 100% de aproveitamento, o time visitante pretende colocar em campo os melhores jogadores.

Jogos da rodada no Campeonato Paraense

Seis jogos estão marcados para acontecer na sétima rodada do Campeonato Paraense, começando no domingo e terminando na próxima segunda-feira.

Domingo (20/02):

Sociedade Esportiva Caeté x Bragantino – 15h30

Independente x Tuna – 16h

Paysandu x Remo – 17h

Águia de Marabá x Castanhal – 17h

Segunda-feira (21/02):

Tapajós x Amazônia Independente – 09h30

Itupiranga x Paragominas – 20h

Acesse o link a seguir para ter acesso ao jogo ao vivo.

