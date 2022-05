Onde assistir Udinese x Inter de Milão hoje ao vivo? Veja o horário (01/05)

As equipes de Udinese e Inter de Milão entram em campo neste domingo, a partir das 13h (Horário de Brasília), no Estádio Friuli, em Udine, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. Para conferir todos os detalhes de onde assistir Udinese x Inter de Milão hoje ao vivo, confira no texto abaixo.

Os anfitriões esperam contar com a força da torcida em casa para garantir os três pontos e buscar assim uma melhor posição na tabela. Do outro lado, o time de Simone Inzaghi continua na vice-liderança pronto para conquistar o bicampeonato.

Onde assistir Udinese x Inter de Milão hoje ao vivo?

O jogo da Udinese e Inter de Milão hoje vai ser na transmitido no Star +, a partir das 13h, no horário de Brasília.

Sem transmissão pela televisão, o jogo de hoje no Campeonato Italiano vai passar somente no streaming Star +, disponível por assinatura em todo o país.

Se você não tem o serviço, basta acessar o site (www.starplus.com) e encontrar os pacotes disponíveis para compra. Para os assinantes, o streaming está disponível no celular, computador, smart TV e tablets.

Informações do jogo da Udinese x Inter de Milão hoje:

Data: 01/05/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Estádio Friuli, em Udine

Onde assistir: Star +

Em 12º lugar com 43 pontos, a Udinese tem quinze pontos a menos que o último colocado da zona de classificação, ou seja, não tem mais chances de conquistar o passaporte para competições internacionais. Por isso, o time vai buscar apenas uma melhor posição até o fim da temporada.

Enquanto isso, a Inter se mantém viva na briga pela liderança e principalmente pelo título do Campeonato Italiano. Em segundo lugar com 72 pontos, dois a menos que o líder Milan, o grupo só precisa vencer hoje e torcer por tropeço do rival que também entra em campo neste domingo.

Escalação da Udinese x Inter de Milão:

Escalação da Udinese:​ Marco Silvestri, Pérez, Pablo Marí, Rodrigo Becão, Pereyra, Udogie, Arslan, Walace, Molina, Deulofeu e Success

Escalação da Inter de Milão: Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic, Dzeko e Lautaro Martínez

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

