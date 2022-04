Morre Mino Raiola, empresário de jogadores como Ibrahimovic e Haaland

Família confirmou morte do empresário italiano. Foto: Reprodução / Twitter @MinoRaiola

A causa da morte do empresário de 54 anos ainda não foi divulgada

Morreu na manhã deste sábado, 30 de abril, em Milão, na Itália, o influente empresário de jogadores de futebol Mino Raiola, de 54 anos. Através das redes sociais, a família comunicou aos seguidores do agente, que cuidava da carreira de grandes astros como Pogba, Ibrahimovic e Haaland. Saiba quem foi o empresário no meio esportivo.

Morre empresário italiano Mino Raiola

O mundo do futebol se despede de uma grande figura neste sábado. O italiano Mino Raiola, influente empresário de 54 anos, morreu em Milão, na Itália. A causa da morte não foi confirmada pela família, mas ele estava internado desde o começo do ano no Hospital San Raffaele para tratar de problemas de saúde, noticiaram jornais italianos.

Mino era o responsável por carreiras de jogadores como Ibrahimovic, Pogba, Haaland, De Ligt, Donnarumma e Verratti. Na última quinta, jornais da Itália chegaram a noticiar a morte do profissional, mas o próprio foi até as redes sociais para desmentir.

“Estado de saúde atual para aqueles que se perguntam: chateado pela segunda vez em 4 meses, eles me matam. Parecem também capazes de ressuscitar”.

Agora, na manhã deste sábado, a família confirmou a morte do empresário italiano. Confira o anúncio publicado nas redes sociais.

Carreira de Mino Raiola

Mino nasceu em Salerno, cidade do sul da Itália, em novembro. Mino teve um começo bem diferente do que muitos esperavam. O agente começou trabalhando em uma pizzaria com a família logo após se mudar para a Holanda, sem qualquer pretensão de tornar-se empresário. Depois, foi para um restaurante de luxo.

Com interesse em futebol, começou a trabalhar na Sports Promotions, agência que tratava de transferências de jogadores holandeses, de acordo com o jornal Daily Mail.

O seu primeiro trabalho foi a mudança de Bryan Roy do Ajax para a Foggia. Com facilidade para o mundo dos negócios, Mino logo fez contatos e tornou-se um dos maiores nomes do futebol, participando da contratação de Pavel Nedved do Sparta Praga para a Lazio. Foi em 2001 que conheceu Zlatan Ibrahimovic.

Desde então, Mino gerenciava carreiras de Paul Pogba, Erling Haaland e Mkhitaryan.

Sua vida também era cheia de polêmicas. Além de declarações para a imprensa, ele foi investigado pelo Tribunal Federal de Apelação da Itália depois que o comitê disciplinar da FIFA ratificou um problema da Federação Italiana de Futebol sem razões relevadas.

Quais eram os jogadores que Mino Raiola agenciava?

Mino tinha um hall de estrelas de futebol em seu currículo. Entre os principais clientes estão Erling Haaland, Ibrahimovic, Paul Pogba, Balotelli, de Ligt e Verratti.

Confira a lista completa a seguir segundo informações do Daily Mail, jornal inglês de alguns dos atletas que Mino agenciou.

Erling Haaland

Zlatan Ibrahimovic

Paul Pogba

Ryan Gravenberch

Matthijs de Ligt

Frank Rijkaard

Dennis Bergkamp.

Mario Balotelli

Henrikh Mkhitaryan

Marco Verratti

Gianluigi Donnarumma

Alessio Romagnoli

Wim Jonk

Denzel Dumfries

Donyell Malen

Moise Kean

Stefan de Vrij

Qual é a fortuna de Mino Raiola?

Participando de negociações importantes no mundo do futebol com seus clientes, Mino faturava altíssimo.

De acordo com o jornal Marca, a transferência de Pogba da Juventus para o Manchester United em 2016 foi de 140 milhões de dólares, enquanto ele levou a bolada de US $ 26,4 milhões como comissão, o mesmo que 98 milhões de reais.

Ao todo, foram mais de 847,7 milhões de dólares em negociações em contratos o que, segundo o jornal Marca, ele cobre uma comissão por cada transferência de seus jogadores, próximo a 10%.

Com esse dinheiro, Mino faz questão de investir no conforto da família, comprando mansões na Europa e nos Estados Unidos. Em 2016, ele comprou a mansão em Miami do chefe da máfia americana Al Capone.

De acordo com a revista Forbes, a fortuna de Raiola era de £ 62 milhões, ou 385 milhões.

