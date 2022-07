Onde vai passar o jogo do Vasco hoje (09/07): que horas vai ser?

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje (09/07): que horas vai ser?

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber onde vai passar o jogo do Vasco hoje! Neste sábado, 9 de julho, a equipe carioca enfrenta o Criciúma a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Heriberto Hülse, na cidade de Criciúma, saiba onde assistir o jogo de hoje.

O time catarinense busca uma vaga no G4 da competição, enquanto os visitantes querem os três pontos para continuarem na briga pela liderança da tabela.

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje

O Premiere e o Globo Play vão transmitir o jogo do Vasco hoje ao vivo, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), pela rodada da Série B do Brasileirão, neste sábado, 9 de julho.

Para a infelicidade do torcedor, o jogo do Vasco não tem transmissão pela televisão aberta. O canal é a única maneira de acompanhar o confronto da rodada, sendo necessário obter o pacote de canais de futebol com valor extra na mensalidade, mês por mês.

O torcedor também pode assistir online pelos aplicativo do Premiere e Globo Play, responsáveis por retransmitirem a partida de futebol ao vivo nas plataformas do celular, tablet, computador ou smart TV.

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden / VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira

Escalações de Criciúma x Vasco:

O técnico Claudio Tencati não tem novas baixas para o jogo de hoje.

Escalação do Criciúma: Gustavo; Marcelo Hermes, Kadu Ribeiro, Rodrigo Fagundes, Cristovam; Rômulo da Silva, Léo Costa, Arilson; Lucas Xavier, Caio Dantas e Marquinhos Gabriel.

Maurício Souza não poderá contar com Edimar e Gabriel Pec, suspensos.

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Leó Matos, Quintero, Riquelme, Anderson Conceição; Yuri Lara, Andrey Santos, Palacios; Figueiredo, Erick e Raniel.

Como estão as equipes de Criciúma e Vasco na temporada?

CRICIÚMA: – onde vai passar o jogo do Vasco hoje

O Criciúma não perde há três rodadas e está na 5ª posição com 23 pontos, contabilizando seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O grupo catarinense tem como meta principal atingir o G4 da competição para brigar pela vaga de acesso até a próxima temporada.

No entanto o elenco só assume a quarta posição, destronando o Grêmio, se vencer com mais de cinco gol, o que parece difícil visto que enfrenta uma grande equipe neste sábado. O desempenho do elenco até aqui é de 18 gols marcados e quinze sofridos dentro e fora de casa, em campanha regular.

O Criciúma vem de vitória contra o Ituano.

VASCO: – onde vai passar o jogo do Vasco hoje

Na vice-liderança da Série B, o Vasco tem 31 pontos, apenas sete a menos do que o atual líder, o Cruzeiro. No entanto, o intuito do time carioca na temporada é vencer os seus próximos compromissos para continuar buscando a ponta, além de esperar por tropeços do rival mineiro.

O time carioca vem de empate com o Sport na última rodada em 0 a 0, jogando em casa. Sem perder na competição por mais de catorze rodadas, o Vasco teve a sua sequência positiva quebrada logo após perder para o Novorizontino.

O elenco conta com oito vitórias, sete empates e uma derrota, com 16 gol marcados e apenas sete tomados, cotado como uma das melhores campanhas da temporada até aqui.

Leia também: Jogos das quartas de final da Libertadores 2022: datas e chaveamento