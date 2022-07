Jogos das quartas de final da Libertadores 2022: datas e chaveamento

Estão definidos os jogos das quartas de final da Libertadores 2022! Com o chaveamento definido pela Conmebol, oito equipes disputam a fase da competição sul-americana. Para a surpresa do torcedor seis times brasileiros seguem vivos no torneio em busca do tão sonhado troféu ao fim da temporada. Confira todos os confrontos, as datas e horários das quartas de final.

A final da Libertadores será realizada em 29 de outubro de 2022, sábado.

Jogos das quartas de final da Libertadores

Com o fim das oitavas de final, podemos conhecer finalmente os oito classificados e todos os jogos das quartas de final da Libertadores 2022!

Continuam na disputa as equipes de Athletico PR, Fortaleza/Estudiantes, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Vélez e Talleres. São seis brasileiros brigando por seu espaço na fase final da competição, enquanto os outros dois são argentinos.

Isso significa que há uma grande chance da final da Libertadores 2022 ser entre dois times brasileiros.

O chaveamento da competição foi definido pela Conmebol em maio deste ano, no evento que sorteou os confrontos para as oitavas de final. Com a tabela completa, as equipes já sabem qual é o caminho que vão trilhar até a semifinal e, consequentemente, a final.

Confira todos os jogos das quartas de final da Libertadores e o chaveamento completo.

Athletico PR x Fortaleza/Estudiantes

Atlético MG x Palmeiras

Flamengo x Corinthians

Vélez Sarsfield x Talleres

Datas das quartas de final da Libertadores 2022

Os jogos das quartas de final da Libertadores serão disputados em 2, 3 e 4 de agosto, na ida, e em 9, 10 e 11 de agosto na volta. Os horários dos confrontos ainda não estão definidos, mas devem ser anunciados nos próximos dias pela Conmebol.

Assim como nas outras etapas, as quartas também são realizadas em jogos de ida e volta. É importante ressaltar também que o time da melhor campanha até aqui na Libertadores garante a vantagem de jogar a partida de voltar em casa.

Com o chaveamento da Libertadores completo, os times já sabem quem enfrentam nas quartas e, depois, na semifinal onde vão brigar por uma vaga na final.

2, 3 e 4 de agosto de 2022 (ida)

9, 10 e 11 de agosto de 2022 (volta)

Premiação da Libertadores em 2022

A Conmebol já definiu quanto cada equipe vai ganhar durante a Libertadores de 2022. Como em todos os anos, cada fase paga um valor diferente aos elencos que se classificam e, por isso, a necessidade de avançar é tão importante.

Este ano, o campeão vai levar o total de 86 milhões de reais para casa. Já o vice-campeão embolsará 32,3 milhões, um valor consideravelmente bom para a espécie de recompensa.

Confira todos os valores da premiação da Libertadores 2022, de acordo com as informações da Conmebol.

Fase de grupos – R$16,1 milhões

Oitavas de final – R$5,6 milhões

Quartas de final – R$8 milhões

Semifinal – R$10,7 milhões

Vice-campeão – R$32,3 milhões

Campeão – R$86,2 milhões

Onde assistir os jogos das quartas de final da Libertadores 2022?

Os jogos das quartas de final da Libertadores 2022 tem transmissão dos canais SBT, ESPN, Conmebol TV e dos aplicativos Star +, Facebook Watch e do site do SBT ao vivo durante a semana.

Pela televisão aberta e com exclusividade, o canal do SBT é o grande responsável pelas emoções dos jogos da Libertadores com transmissão para todos os estados do Brasil sem cobrar nada. A emissora de Silvio Santos exibe sempre às terças, no período da noite, um jogo por rodada.

Na TV paga, os canais da ESPN e Conmebol TV transmitem todos os confrontos da fase, de acordo com o calendário estipulado pela Conmebol. Eles só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

Para assistir online, o torcedor também possui diferentes opções. Para ver de graça, o site do SBT retransmite na terça-feira o jogo que o canal está passando (www.sbt.com.br). Já o Facebook Watch, no canal da Conmebol Libertadores, exibe na quinta-feira um jogo por rodada.

Por fim, o Star + é o serviço de streaming da Disney responsável por retransmitir os jogos da rodada pelo aplicativo do celular, tablet, computador e até na smart TV.

