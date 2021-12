Onde vai ser a final da Libertadores 2022? Conheça a cidade

Os times que querem ser campeões da Copa Libertadores de 2022 já começaram a se planejar para disputar a competição no ano que vem. Após a fase de grupos e um caminho duro na fase eliminatório, as equipes finalistas se encontrarão, em um jogo único, para decidir quem será o grande campeão. Confira onde vai ser a final da Libertadores 2022.

Onde vai ser a final da Libertadores 2022?

A final da Copa Libertadores de 2022 será no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, também conhecido como Monumental de Guayaquil, em Guayaquil, no Equador. Com capacidade para cerca de 57 mil pessoas, o palco da decisão é a casa do Barcelona de Guayaquil, semifinalista da edição de 2021.

Essa vai ser a terceira vez que o estádio receberá a decisão da Libertadores. Em 1990, no jogo de volta, o Barcelona recebeu o Olimpia, do Paraguai, e empatou por 1 a 1. Com o placar de 2 a 0 a partida de ida, o título ficou com o time paraguaio. Já em 1998, novamente o estádio recebeu o jogo de volta da final da competição, quando o Vasco venceu o Barcelona por 2 a 1 e, com vitória também na ida, foi campeão da Libertadores daquele ano.

Nas duas vezes em que o Monumental de Guayaquil recebeu a final, o time da casa (Barcelona) saiu sem o título.

O estádio também foi palco da final da Copa América de 1993, quando a Argentina venceu o México por 2 a 1 e se tornou campeã do torneio, e do Campeonato Mundial sub-17 de 1995, em que a Gana venceu o Brasil na final por 3 a 2. Aquela Seleção Brasileira tinha alguns jogadores conhecidos, como o goleiro Júlio César, o zagueiro Juan e o volante Renato.

O Monumental de Guayaquil foi inaugurado no dia 27 de dezembro de 1987.

A cidade que receberá a decisão da Libertadores 2022 é a mais populosa do Equador, com 3 milhões de habitantes, e está localizada a 400 km de distância da capital Quito. Guayaquil também é casa de outro time grande do país, Emelec.

Por ser a “porta de entrada” para o oceano Pacífico, ela é conhecida por ser visitada pelos turistas que vão visitar as ilhas de Galápagos. Também é o ponto de partida de viagens com destino a alguns países da Ásia, como Hong Kong e Taiwan.

Coração financeiro do Equador, Guayaquil já foi eleita pelo World Trade Awards por três vezes como o melhor destino de negócios da América do Sul.

Quando vai ser a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores de 2022 será no dia 29 de outubro. Por conta da Copa do Mundo do Catar, em novembro e dezembro, a decisão da competição sul-americana, geralmente em novembro, foi adiantada para se adequar ao calendário internacional.

Final em jogo único

As finais da Copa Libertadores passaram a ser em jogo único desde 2019. Antes, a decisão tinha jogo de ida e de volta nas casas dos times finalistas e acontecia entre uma semana. Atualmente, o palco da partida é decidido antes da definição dos finalistas.

2019: Flamengo 2 x 1 River Plate-ARG – Estádio Monumental, em Lima, Peru

2020: Palmeiras 1 x 0 Santos – Maracanã, Rio de Janeiro

2021: Palmeiras 2 x 1 Flamengo – Estádio Centenario, em Montevidéu, Uruguai

2022: – Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador

Onde assistir a final da Libertadores 2022

Assim como foi em 2021, a final da Copa Libertadores de 2022 será transmitida pelo SBT, canal de televisão aberta, e pela Fox Sports, da televisão fechada.

Após chegar a acordo sobre a rescisão de contrato com a CONMEBOL, a Globo poderá negociar um novo contrato a partir de 2023, que é quando o atual, com o SBT, termina. Portanto, essa pode ser a última final da competição sem a transmissão da Rede Globo.

