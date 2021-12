Copa Sul-Americana 2022: TODOS os jogos da primeira fase

Através de sorteio, a Conmebol definiu todos os jogos da primeira fase da Copa Sul-Americana na última segunda-feira, 20/12, ou também conhecida como preliminar por torcedores enquanto brigam por uma vaga na fase de grupos. Times brasileiros não disputam a etapa, entrando direto para os grupos. Confira todos os confrontos da primeira fase da Sul-Americana de 2022.

Resultado da primeira fase da Copa Sul-Americana 2022

A Conmebol sorteou na última segunda-feira os 16 jogos da primeira fase da Sul-Americana. As equipes do mesmo país se enfrentam, onde apenas uma de cada confronto avança para a fase de grupos.

Por mudança no regulamento, os times brasileiros Santos, São Paulo, Internacional, Atlético Goianiense, Ceará e Cuiabá não disputam a fase preliminar, isto é, entram direto para a fase de grupos onde encontrarão os seus adversários.

A primeira fase tem início em 9 de março de 2022 com os jogos de ida, fechando a rodada no dia 16 com a volta. Depois do sorteio, a fase de grupos vai começar em 6 de abril, seguindo até 25 de maio.

Dessa maneira, confira todos os jogos da primeira fase da Sul-Americana:

Jorge Wilsterman x Guabirá (Bolívia)

Royal Pari x Oriente Petrolero (Bolívia)

Unión Española x Deportes Antofagasta (Chile)

Ñublense x Unión La Calera (Chile)

La Equidad x Junior Barranquilla (Colômbia)

Independiente Medellín x América de Cali (Colômbia)

Delfin x 9 de Octubre (Equador)

Mushuc Runa x LDU (Equador)

Nacional x Guaireña (Paraguai)

Sol de América x General Caballero (Paraguai)

Ayacucho x Sport Boys (Peru)

Cienciano x Melgar (Peru)

Montevideo Wanderers x Cerro Largo (Uruguai)

Liverpool x River Plate (Uruguai)

Estudiantes de Mérida x Metropolitanos (Venezuela)

Hermanos Colmenarez x Deportivo La Guaira (Venezuela)

Quando vai ser o sorteio da fase de grupos da Sul-Americana 2022?

O sorteio da fase de grupos será realizado em 23 de março de 2022, quarta-feira, ainda sem horário definido pela Conmebol, em Luque, no Paraguai. O evento reúne os sorteios da Sul-Americana e Libertadores em um só.

A emissora SBT será a grande responsável pela transmissão do sorteio através das redes sociais como Facebook, Youtube e também o site oficial do canal de graça para todo o público interessado.

Leia também:

Pré-Libertadores 2022: sorteio de jogos da 1ª e 2ª fase preliminar