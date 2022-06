Aprenda a oração de São João para o dia 24 de junho

Aprenda a oração de São João Batista, personagem bíblico que também é o santo padroeiro de muitos assuntos diferentes, incluindo construtores, alfaiates, impressores, batismo, conversão à fé, pessoas que lidam com tempestades e seus efeitos (como granizo) e pessoas que precisam de cura de espasmos ou convulsões.

Oração de São João

Abaixo está uma bela oração de São João Batista para pedir a intercessão.

Ó, glorioso São João Batista, príncipe dos profetas, precursor do divino redentor, primogênito da graça de Jesus e da intercessão de sua santíssima mãe, que fostes grande diante do Senhor, pelos estupendos dons da graça de que fostes maravilhosamente enriquecido desde o ceio materno, e por vossas admiráveis virtudes, alcançai-me de Jesus, ardentemente vos suplico, que me dê a graça de o amar e servir com extremado afeto e dedicação até a morte. Alcançai-me também, meu excelso protetor, singular devoção a Virgem Maria Santíssima, que por amor de vós foi com pressa à casa de vossa mãe Isabel, para serdes livre do pecado original e cheio dos dons do Espírito Santo. Se me conseguires estas duas graças, como muito espero de vossa grande bondade e poderoso valimento, estou certa de que, amando até a morte a Jesus e a Maria, salvarei minha alma e no céu convosco e com todos os anjos e santos amarei e louvarei a Jesus e a Maria entre gozos e delícias eternas. Amém.

Dia da Festa : 24 de junho

Significado do nome : “Presente de Deus”

Padroeiro de : Batismo, Negociantes de Pássaros, Epilepsia, Convulsões

História de São João Batista – Festa 24 de junho

O nascimento de São João foi anunciado por um anjo ao Senhor a seu pai, Zacarias, que estava oferecendo incenso no Templo. Era destino de São João preparar o caminho de Cristo. Mesmo no ventre, São João conhecia a presença de Jesus e de Maria – saltando de alegria com a alegre vinda do Filho do homem. Em sua juventude ele permaneceu escondido, porque a vida de Jesus também estava escondida.

Mas antes que a vida pública de Cristo começasse, um impulso divino levou São João ao deserto onde em silêncio e em oração, ele começou a purificar sua própria alma. Então, como as multidões invadiram sua solidão, ele quis que eles fugissem da ira vindoura, e deu-lhes o batismo de penitência com água, enquanto eles confessavam seus pecados. Por fim, apareceu no meio da multidão Aquele que São João não conhecia, até que uma voz de dentro lhe disse que era seu Senhor, Jesus Cristo.

Com o batismo de São João, Cristo começou Seu ministério pelos pecados de Seu povo, e São João viu o Espírito Santo descer em forma corpórea sobre Ele. Nesse ponto, o trabalho do Santo foi concluído. Ele tinha apenas que apontar seus próprios discípulos para o Cordeiro de Deus; ele tinha apenas que diminuir à medida que Cristo aumentava ( Jo 3:30 ). “Eu disse a você”, ele disse, “que eu não sou o Cristo”. Ele então viu todos os homens deixá-lo e seguir a Cristo.

São João foi decapitado logo depois por Herodes e sua esposa, Salomé, por repreendê-los ousadamente por seu estilo de vida escandaloso de adultério. Ele morreu como o primeiro mártir e profeta final cerca de um ano antes da crucificação de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.

Novena de São João – Oração de São João

1. Ó glorioso São João, que com a vossa vida honrastes o vosso nome que significa “Graça de Deus”, alcançai-nos também viver de modo santo, de modo a honrar o glorioso nome de “cristão” que levamos desde o dia do nosso Batismo. .

GLÓRIA AO PAI…

São João Batista, rogai por nós.

2. Ó Glorioso São João, que se retirou para o deserto para levar uma vida austera e santa, obtende-nos a graça de nunca sermos escravos do dinheiro e das coisas terrenas, mas que os usemos para acumular tesouros no céu, onde ninguém pode roubar eles de nós.

GLÓRIA AO PAI…

São João Batista, rogai por nós.

3. Ó glorioso São João que, logo que ouvistes a voz de Deus, fostes ao rio Jordão batizar e preparar o povo para a vinda do Filho de Deus, obtende-nos a graça de sermos sempre dóceis à voz de o Senhor merecer entrar na vida eterna.

GLÓRIA AO PAI…

São João Batista, rogai por nós.

4. Ó glorioso São João, que fostes os primeiros a reconhecer e proclamar Jesus Cristo como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seja o propósito de nossa vida dar a conhecer a todos a amável figura de nosso Salvador e ter seu Evangelho de salvação aceito.

GLÓRIA AO PAI…

São João Batista, rogai por nós.

5. Ó glorioso São João, que diante de Jesus vos disse indignos de desatar os cadarços de suas sandálias, obtende-nos a graça de ser humildes e buscar a exaltação não dos homens, mas de Deus.

GLÓRIA AO PAI…

São João o Batista, rogai por nós.

6. Ó glorioso São João, que incansavelmente ensinou o caminho da salvação a todos os que recorreram a vós, obtende-nos a graça de instruir continuamente o nosso próximo nas verdades da fé, edificando-o sempre com palavras e exemplos.

GLÓRIA AO PAI…

São João Batista, rogai por nós.

7. Ó glorioso São João, que com grande coragem repreendeu não só os escribas e fariseus, mas também o próprio rei Herodes, obtende-nos pela graça de nunca nos deixarmos influenciar por ninguém desta terra no cumprimento de nossos deveres e boas obras.

GLÓRIA AO PAI…

São João Batista, rogai por nós.

8. Ó glorioso São João, que encerrastes na prisão, não deixastes de pregar Jesus Cristo e de lhe trazer almas, obtende-nos a graça de sermos sempre fiéis ao Senhor e ao seu Evangelho, quaisquer que sejam as adversidades ou perseguições que nos aconteçam na terra.

GLÓRIA AO PAI…

São João Batista, rogai por nós.

9. Ó glorioso São João que morreu mártir decapitado, fazei que sejamos sempre testemunhas de Jesus como vós, dispostos a sacrificar também as nossas vidas pela glória do Senhor Jesus, para assegurar a vida eterna convosco na glória do Céu.

GLÓRIA AO PAI…

São João Batista, rogai por nós.

Festa junina e São João

A Festa Junina , ou Festa Junina, é uma tradição católica que foi introduzida no Brasil durante a colonização do país por Portugal (de 1500 a 1822). Seus eventos são baseados nas festividades do solstício de verão europeu, que celebram a colheita e os santos, principalmente Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. Apesar de suas origens religiosas, a ênfase da Festa Junina está na criação de um grande encontro social de dança, bebida e comida, especialmente nas cidades maiores.

