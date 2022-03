Outono começa quando no Brasil em 2022? Veja datas das estações

A estação do ano com temperaturas elevadas e chuvas excessivas já tem data para acabar. Sucedendo a primavera, o verão teve seu início no dia 21 de dezembro de 2021. Como estação seguinte, saiba quando começa o outono e quais as principais mudanças nessa época do ano.

Quando começa o outono no Brasil

O outono de 2022 no Brasil terá seu início no dia 20 de março, este domingo, às 12h33. A estação começa a partir da realização do Equinócio de Outono, fenômeno em que a duração do dia e da noite são praticamente iguais, e vai se encerrar no dia 21 de junho, com o Solstício de Inverno, que dá origem à nova estação.

No Hemisfério Sul, esse período é caracterizado principalmente pelas quedas na temperatura e na umidade do ar, que fica mais seco. Especificamente no Brasil, acaba tendo mais influência e características bem definidas no sul da Região Sudeste e na Região Sul, sendo uma estação de transição entre verão e inverno, mas com algumas alterações climáticas.

Entre as mudanças nessas regiões, também há a presença de nevoeiros em áreas de altitude maior, assim como redução da incidência de chuvas. Ainda, é muito comum associar o outono como a estação das frutas, por ser um período em que se observa a frutificação de algumas plantas, logo, é a época de colheita de diversas delas em grande parte dos países ao redor do mundo. São comuns nesse período a banana, o abacate, a laranja, o limão, a maçã, a manga, a uva, entre outras.

Início das próximas estações do ano

De acordo com dados do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da USP, as datas de início para as próximas estações em 2022 são:

Outono: dia 20 de março, às 12h33

Inverno: dia 21 de junho, às 06h14

Primavera: dia 22 de setembro, às 22h04

Verão: dia 21 de dezembro, às 18h48

