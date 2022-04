Também conhecido como Sexta-feira Santa, o dia da Paixão de Cristo é o único feriado nacional prolongado em 2022. A data é uma das principais comemorações do calendário cristão, em que se relembra o dia da morte de Jesus Cristo. Entenda a origem e importância da celebração cristã.

Paixão de Cristo é feriado nacional prolongado em 2022

De acordo com a portaria nº 14.817, lançada pelo Ministério da Economia em dezembro de 2021, que regulariza os feriados e pontos facultativos do ano, a Paixão de Cristo é feriado nacional em 2022. A data vai cair no dia 15 de abril, que é uma sexta-feira. Portanto, será o único feriado prolongado do ano, já que os demais caem em outros dias da semana.

Também conhecido como Sexta-feira Santa, esse dia é uma das principais comemorações do cristianismo, e tem o objetivo de relembrar a morte de Jesus. No entanto, diferente de outras datas, a Paixão de Cristo é um feriado nacional que cai em dias distintos a cada ano. Esse fator se deve ao dia da Páscoa, que costuma ser determinado a partir do calendário lunar, não possuindo uma data fixa. Já que as fases da lua não mudam sempre nos mesmos dias todos os anos, o mesmo vale para a data comemorativa. Para os cristãos, ela é estabelecida pelo primeiro domingo depois da primeira lua cheia após o equinócio de outono no hemisfério sul.

Dessa forma, a única certeza é que a celebração pode ocorrer sempre entre os dias 22 de março e 25 de abril. Em 2021, por exemplo, a data comemorativa caiu no dia 4 de abril. A Páscoa ainda acaba por determinar outras festividades do nosso calendário além da Sexta-feira Santa, como é o caso do Carnaval e o dia de Corpus Christi.

O que é o feriado de Paixão de Cristo

O dia da Paixão de Cristo, feriado nacional em 2022, simboliza a morte de Jesus Cristo no Calvário. Segundo os evangelhos, Jesus teria morrido em uma sexta-feira, às vésperas da Páscoa judaica. Assim, ele foi condenado, torturado e morto por crucificação, uma forma de punição usada pelos romanos muito comum na época.

A Sexta-feira Santa é um momento de reflexão sobre o sacrifício de Jesus, que morreu pelos pecados da humanidade. Como determinação da Igreja Católica, é um dia obrigatório para o jejum e a abstinência, em que não se realiza o consumo de carne vermelha ou frango, sendo muito comum que as pessoas cristãs substituam esses alimentos pelo peixe em suas refeições. E a data faz parte da Semana Santa, que se inicia com o Domingo de Ramos, que marca a entrada de Cristo em Jerusalém, e termina com o domingo de Páscoa, que ocorre dois dias após a Paixão de Cristo.

O que é a Semana Santa

A Semana Santa é o momento central da liturgia católica romana, quando se celebram de modo especial os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo de Ramos, data que marca a entrada de Cristo em Jerusalém, e se encerra com a ressurreição de Jesus Cristo, no Domingo de Páscoa. Mas, antes do fim de semana, também há o dia da Paixão de Cristo, que será o único feriado nacional prolongado em 2022. Além disso, o Sábado de Aleluia também é muito importante nesta semana, como um dia voltado para a oração e o silêncio, em que é realizada a procissão do Círio Pascal.

Quais são os feriados nacionais em 2022

Segundo o calendário lançado pelo Ministério da Economia em dezembro de 2021, neste ano vamos ter 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos, que são dias de folga opcionais para as empresas. E, por cair em uma sexta-feira, o dia da Paixão de Cristo é o único feriado nacional prolongado em 2022. Confira quando serão as próximas datas de descanso ao longo do ano:

15 de abril: Paixão de Cristo (feriado nacional);

Paixão de Cristo (feriado nacional); 21 de abril: Tiradentes (feriado nacional);

Tiradentes (feriado nacional); 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional); 16 de junho: Corpus Christi (ponto facultativo);

Corpus Christi (ponto facultativo); 7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional);

Independência do Brasil (feriado nacional); 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional); 28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

Dia do Servidor Público (ponto facultativo); 2 de novembro: Finados (feriado nacional);

Finados (feriado nacional); 15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional);

Proclamação da República (feriado nacional); 25 de dezembro: Natal (feriado nacional).

