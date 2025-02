Papa Francisco, estado de saúde: ‘continua bem disposto’

No décimo quarto dia de internação, o humor do Papa é “bom”.

Otimismo no boletim de saúde do Papa Francisco nesta quinta-feira, 27 de fevereiro. A pneumonia continua presente, como atestou uma nova tomografia computadorizada, mas a insuficiência renal desapareceu. As condições do Pontífice, internado no Policlínico Gemelli há quatorze dias, mostraram uma ligeira melhora, embora seu estado ainda seja crítico.

Como está o Papa Francisco?

Pneumonia bilateral, em órgãos já afetados por diversas complicações crônicas, algumas delas de longa data, e ainda por cima em um paciente de 88 anos: este é o quadro clínico geral do Papa Francisco, internado desde 14 de fevereiro no Policlínico “A. “Gemelli” em Roma .

De acordo com boletim médico deste dia 27, a situação do Papa, no seu décimo quarto dia de internamento, “está estável em relação ao que foi comunicado ontem à noite”. O Pontífice “acordou, tomou o pequeno-almoço e está a seguir a terapia, e passará por outros exames”.

Não há informações sobre visitas recebidas pelo Papa, que, no entanto, “está atento ao que está acontecendo, em particular às iniciativas de oração dos fiéis”. Fontes do outro lado do Tibre também explicam que Francisco está sempre em tratamento com oxigênio e que ele “permanece em uma poltrona ”. Seu humor “continua bom ”.

Missa organizada por Lula pela saúde do Papa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou uma missa pela saúde do Papa Francisco. A liturgia, que aconteceu na capela de Nossa Senhora da Conceição, na residência presidencial da Alvorada, foi oficiada pelo cardeal e arcebispo emérito da Basílica de Aparecida, Raimundo Damasceno, e três padres jesuítas, da mesma ordem do pontífice argentino, Jorge Mario Bergoglio.