Paralisação dos motoristas de aplicativo tem hora para acabar

Diversas cidades do Brasil aderiram a paralisação dos motoristas de aplicativo nesta segunda-feira, 15 de maio. O movimento de condutores da Uber e 99 é chamado de day-off e tem hora marcada para acabar.

Que horas acaba a paralisação de motoristas de aplicativos?

A paralisação dos motoristas de aplicativo começou às 4 horas da madrugada e pode durar até as 4 horas da madrugada de terça-feira, dia 16. Ou seja, a categoria planejou 24 horas de interrupção dos serviços.

O movimento é para reivindicar que o valor das corridas seja de, ao menos, R$ 10 pelo quilômetro rodado, um aumento de R$ 4 em relação ao preço operado pelas companhias hoje. Além disso, os trabalhadores cobram a redução do percentual das corridas descontado pelas empresas.

"O desconto hoje oscila entre 40% a 60%, o que é muito alto. Estamos pedindo que essa fatia caia. Tivemos reuniões com as duas empresas (Uber e 99) na semana passada mas, por enquanto, só negativas", explicou Luiz Corrêa, presidente do Sindicato dos Prestadores de Serviço por Aplicativo do Rio (SindMobi), em entrevista ao jornal EXTRA nesta segunda.

