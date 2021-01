Paramount Plus Streaming já tem data para ser lançado no Brasil

O Paramount Plus, novo serviço de streaming da ViacomCBS já está com data marcada para o Brasil. Na realidade, será um relançamento. Afinal, a plataforma já existe como Paramount Mais, porém com poucas atualizações.

O novo serviço irá entrar no ar simultaneamente nos EUA, Canadá e na América Latina em 4 de março.

O que é Paramount Plus?

O Paramount Plus é o serviço de streaming da ViacomCBS. Em resumo, será uma reorganização do Paramount Mais, atualmente oferecido como um pacote adicional de operadoras de TV.

De acordo com o conglomerado de comunicação, a nova plataforma substituirá o CBS All Access no mercado americano, streaming que possui de 8 milhões de assinantes. Como resultado, a mudança expandirá a biblioteca atual para um total de mais de 30 mil títulos, entre filmes e séries, além de outros conteúdos.

Quem é ViacomCBS?

No final de 2019, a Viacom e o canal de televisão norte-americano CBS se fundiram formando a ViacomCBS. Nesse sentido, a companhia prometia focar seus esforços no mundo do streaming.

A ViacomCBS marcou um evento virtual para investidores, no dia 24 de fevereiro, às 18h15 de Brasília. Nesse sentido, será anunciado a estratégia para o futuro não apenas do Paramount Plus, como também do Pluto TV, serviço grátis, e do Showtime OTT. Portanto é possível que ainda apareçam mais novidades.

Quanto vai custar e como usar o novo serviço?

Até o momento, os preços para o Brasil não foram divulgados. Por outro lado, nos EUA são duas opções. A mais barata, com anúncios, custa US$ 6 (pouco mais de R$ 32) e a mais cara, sem publicidade, custa US$ 10 (R$ 54).

Nesse ínterim, é possível ter acesso ao conteúdo do serviço Paramount por meio do Amazon Prime Video, na função de canais. Inclusive, há um período de teste de 30 dias grátis, com uma assinatura mensal de R$ 19,90.

Antes de mais nada, a forma de uso ainda não foi divulgada oficialmente. Diante disso, tomamos por base o serviço Pluto TV, também oferecido pela ViacomCBS. Você pode entrar pelo seu navegador preferido em https://www.paramountmais.com/br/ ou então baixar o aplicativo para o seu dispositivo pelos serviços para iOS ou Android. Será necessário realizar um cadastro para acessar o serviço.

Quais os destaques do Paramount Plus?

O serviço terá atrações de canais como MTV, Comedy Central, Nickelodeon, CBS, entre outros. Além disso, promete trazer as estreias das séries do Showtime, canal por assinatura disponibilizado nos Estados Unidos, incluindo os títulos ‘American Rust’ e ‘Halo’.

Similarmente, no Paramount Plus vão ser oferecidas produções originais do CBS All Access, como ‘The Harper House’ e ‘The Guilty Party’. Por último, o catálogo trará estreias de filmes e atrações produzidas localmente, variando de acordo com a região.

Os assinantes poderão acessar também os episódios de séries mais antigas. Por exemplo, estão ‘Deadwood’, ‘Oz’, ‘House of Lies’, ‘Dexter’, e ‘Nurse Jackie’. Quem curte ‘Californication’, ‘The Affair’, ‘The Good Wife’ e ‘Twin Peaks’ também pode comemorar.

Outra novidade é ‘The Real Criminal Minds’, que mostrará investigações de crimes reais. Também confirmada, ‘Kamp Koral’, é um desenho que segue a linha do ‘Bob Esponja’.