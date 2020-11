Paranaense ganha R$ 1 milhão horas depois de ser demitido

Um morador da cidade paranaense de Sarandi recebeu uma grande surpresa após ser demitido: virou milionário. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Ele recebeu uma bolada de R$ 1 milhão no sorteio do programa “Nota Paraná”, um programa que devolve créditos para quem coloca o CPF na nota fiscal de compra. O sorteio ocorreu na última segunda-feira, dia 9.

Paranaense ganha R$ 1 milhão

“Foi uma provisão de Deus em não deixar a gente desamparado”, disse a esposa do ganhador ao G1. Ainda de acordo com ela, o marido trabalhava há quatros anos como podador em uma empresa, nunca fez resgates pelo programa e concorreu ao prêmio com sete bilhetes que totalizaram R$ 1.219,80.

A esposa do ganhador conta que ela e o marido sempre trabalharam muito e o prêmio foi uma surpresa para todos. Acreditavam que o valor que receberiam seria menor e não imaginavam que a coordenação do programa faria uma busca tão intensa por eles.

“Imaginei coisa de R$ 500, R$ 1 mil, a gente nunca ganhou nada, sempre lutou muito trabalhando honestamente. Foi realmente uma surpresa, a ficha nem caiu ainda. Nunca imaginamos algo nessa proporção”, disse a mulher. A família ainda não sabe o que fará com o valor total do prêmio. Por ora, o casal só tem em mente a compra de uma casa.

O que ele fará com a bolada?

De acordo com a mulher, ela e o marido ainda não tem planos de como vai usar o dinheiro do prêmio. “Vamos orar para que Deus nos dê sabedoria e nos direcione em como utilizar esse dinheiro. Através desse programa agora temos condição de ter a nossa casa própria e, talvez depois vamos pensar em algo para gente continuar trabalhando. O programa é sério e nos beneficiou no momento em que mais precisávamos”, afirmou.

