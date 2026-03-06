Pix na Argentina: como usar no exterior e quanto custa

O Banco do Brasil acaba de dar um passo inédito para quem viaja à Argentina: a partir de agora, é possível pagar compras em estabelecimentos físicos argentinos usando o Pix. A novidade foi anunciada nesta sexta-feira (6) e coloca o Brasil entre os pioneiros no uso de pagamentos instantâneos além das próprias fronteiras.

Como funciona o Pix na Argentina?

O processo é simples e parecido com o que os brasileiros já fazem no dia a dia. O comerciante argentino exibe um QR Code, o cliente escaneia pelo aplicativo do seu banco brasileiro, confere os dados e confirma. O pagamento sai da conta em reais e a conversão para pesos argentinos acontece automaticamente, em tempo real.

Importante: a funcionalidade está disponível para qualquer usuário do Pix no Brasil, independentemente de ter conta no Banco do Brasil.

Tem IOF? Qual é a taxa?

Sim. A operação segue a legislação cambial brasileira vigente, com incidência de IOF sobre transações internacionais. O valor aparece no extrato como uma transação Pix comum, com o câmbio já aplicado.

Quem está por trás da tecnologia?

A solução foi desenvolvida pelo Banco do Brasil em parceria com o Banco Patagonia, instituição argentina que faz parte do próprio conglomerado do BB – e com a Coelsa, empresa especializada em infraestrutura de meios de pagamento na América Latina. A integração usa APIs para conectar o sistema Pix brasileiro à rede de pagamentos argentina.

O Banco do Brasil já sinalizou que a Argentina é apenas o começo. A instituição estuda levar o Pix internacional para outros países da América Latina, Europa e Ásia, priorizando destinos com maior fluxo de turistas brasileiros.

FAQ: Pix na Argentina – perguntas frequentes