Pix: saiba como gerar e fazer pagamentos com o QR Code

O Pix começou a funcionar nesta segunda-feira (16), e oferece transferências instantâneas, pagamentos de contas e compras em até 10 segundos em qualquer horário e dia. Em um segundo momento, ele também promete avançar em áreas como pagamento de impostos, taxa de passaportes, inscrição de vestibular e até no mercado de crédito. Uma das opções de pagamento é com o QR Code Pix.

O que é o Pix?

O Pix é uma funcionalidade disponível em aplicativos de bancos e fintechs onde a pessoa já tem conta. Ele torna as transferências mais ágeis que o DOC/TED, e pode ser feito sete dias por semana, 24 horas. Além disso, também promete realizar as operações em apenas 10 segundos. Contudo, os demais modos de pagamento continuam valendo. Dessa forma, o pagamento instantâneo é mais uma modalidade.

Entre os objetivos do Pix, de acordo com o Banco Central, está a intenção de aumentar a competitividade do mercado, baixar o custo para os clientes, incentivar a eletronização do mercado de pagamentos de varejo e promover a inclusão financeira.

O que é o QR Code do Pix?

O QR Code é uma abreviação para “Quick Response Code”, e funciona como um código de barras em um formato diferente. Assim, o QR code estático e dinâmico são códigos que permitem a leitura por meio da câmera do seu celular para realizar os pagamentos desejados. A diferença entre eles está na quantidade de vezes que ambos estão disponíveis para serem escaneados:

QR Code dinâmico: pode ser usado em apenas uma transferência, recomendado para utilizar em transações com pessoas que não possui vínculo e é possível colocar a identificação da pessoa que passou o código;

QR Code estático: pode ser usado em diversas transações, ideal para quem tem vínculo de prestação de serviços ou precisa de um pagamento mensal.

Como gerar e pagar com o QR Code do Pix?

Para gerar o QR Code Pix, a empresa ou pessoa física deve estar cadastrada no sistema. A opção ficará apenas dentro de sites e aplicativos de instituições financeiras autorizadas. No caso de contas Bradesco, por exemplo, ao entrar na opção “Pix”, o seu QR Code e a opção de pagamento através de um estão disponíveis de maneira fácil. Assim, para fazer o pagamento basta:

Acesse o aplicativo da sua instituição financeira; Na aba Serviços, ou dentro da opção “Pix”, toque em Pagar com QR Code; Posicione o aparelho para leitura do QR Code; Confirme os dados e clique em Confirmar Pagamento.

