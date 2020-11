Plano de Vacinação: Ministério da Saúde cria projeto contra a covid-19

Em razão do receio e medo das pessoas sobre a criação das vacinas para impedir a propagação do coronavírus, o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, lançará um Plano de Vacinação contra a contaminação da covid-19. O objetivo do programa, que deverá ser divulgado até o final de novembro, visa explicar às pessoas que ela não precisam ter medo da imunização.

Plano de Vacinação foi feito contra desinformação

O medo da população se deve, principalmente ao desencontro de informações sobre a imunização. A disputa política que envolve as vacinas defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro e o governador, João Doria, pode ser o principal motivo pelo pânico que envolve a população brasileira. Dentro do Plano de Vacinação consta, principalmente, a comunicação junto a uma campanha para tirar dúvidas, esclarecer sobre a importância de se imunizar e como acontece todo o processo de vacinação. O programa teve o aval do ministro da saúde, Eduardo Pazuello, que acompanhou algumas reuniões sobre o projeto antes de ser diagnosticado com coronavírus.

Ministério da Saúde encabeça programa com aval do Governo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O Ministério da Saúde é que vem encabeçando o Plano de Vacinação, com o aval do Governo – apesar da pasta tentar executar o programa de forma independente, se “desvencilhando” das tentativas de interferência do governo de Bolsonaro. No mês passado, a pasta da Saúde anunciou a compra de 46 milhões de doses da CoronaVac, o que foi desmentido pelo presidente em seguida, aumentando a desinformação. Porém, se for confirmada a chegada da vacina chinesa primeiro, o Ministério da Saúde deverá enfrentar novamente esse caso diante do governo.

A pasta adianta ainda que, se ainda assim, o cidadão não quiser se vacinar, não será obrigatório – confirmando a fala de Jair Bolsonaro sobre a imunização contra a doença.