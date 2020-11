Quando falamos em podcasts para solteiros, estamos falando sobre programas que trazem temas que podem ser muito úteis para você, solteiro.

São programas que falam sobre a vida e a suas diversas questões, que vão desde relacionamentos até dicas para morar sozinho.

Assim, os podcasts trazem temas atuais e reais que podem gerar identificação por parte dos ouvintes e, quem sabe, trazer boas dicas para o seu dia a dia. Por isso, separamos alguns podcasts para solteiros adicionarem às suas playlists com urgência e se divertirem bastante com os assuntos.

O que é um podcast?

Para começar, vamos falar um pouco mais sobre o que é um podcast. O podcast é uma espécie de programa de rádio, gravado de forma amadora ou profissional.

Os programas em formato de podcast ganharam destaque por sua característica de ser acessível. Tanto para quem escuta quanto para produz.

Isso porque você não precisa investir tanto para produzir um podcast ou para ouvi-lo. Na maioria das vezes, você pode ouvir os programas de forma gratuita.

O legal do formato é que você pode ouvir um bom programa, com o tema que desejar, enquanto estiver fazendo alguma outra atividade, como um exercício físico.

Podcasts para solteiros

Agora que você já sabe o que são os podcasts, você já pode conhecer alguns dos podcasts que trazem assuntos que possam interessar para os solteiros.

São podcasts específicos ou com assuntos variados que trazem episódios voltados para quem está solteiro. Confira a lista que selecionamos para você:

1. Vida de Solteiro

Para começar a lista, vamos falar sobre um podcast que é voltado para a vida de solteiro. O podcast “Vida de Solteiro” é um dos mais populares do Brasil.

O “Vida de Solteiro” é um podcast sobre relacionamentos, amizade e muito mais. Nele, você vai encontrar episódios que falam sobre diversos assuntos, que vão de sexo à finanças pessoais.

Além disso, os episódios são bastante divertidos, com um tom cômico e muito real. Vale a pena adicionar esse podcast a sua playlist.

2. Ser Solteira e Feliz

A leitura de um best-seller de mesmo nome. Inspire-se em histórias de mulheres solteiras contada em um livro lançado em 1936.

Esse podcast é uma ótima alternativa para que ama ler e quer aproveitar bem o tempo. Com episódios rápidos, você consegue escutar em um pequeno intervalo no dia.

3. Programa de Sexta

O podcast “Programa de Sexta” traz diversos assuntos e temas em uma roda de amigos. Os temas abrangem desde uma cervejinha no final de semana até a vida de solteiro.

Com uma pegada bem descontraída, você vai se divertir bastante com esses amigos.

4. Bom dia, Obvious

Um podcast sobre amor-próprio, autoestima e situações reais que podemos enfrentar no dia a dia. O podcast traz diversos episódios sobre as relações modernas e como podemos aprender com elas.

Além disso, o programa traz dicas para morar sozinha e/ou aprender a amar nossa própria companhia. Os temas são bem abrangentes e bem elaborados.

5. Modern Love

Apesar de não ser considero um dos podcasts para solteiros, já que fala de amor. Ele pode entrar sim na sua playlist. Isso porque, o podcast traz crônicas da vida real de diversos leitores do New York Times e suas relações modernas.

Assim, você encontrará histórias que vão te fazer sorrir e chorar e gerar uma boa identificação.

6. É nóia minha?

Um podcast comandado pela roteirista Camila Fremder que traz temas bastante atuais sobre ansiedade, solidão e relações pessoais.

Geralmente, Camila traz convidados para deixar o programa ainda melhor. Um bate-papo descontraído e divertido, com pensamentos sobre a vida que, com certeza, você já teve em algum momento da sua vida. Portanto, você vai se deparar com temas que são bem recorrentes da vida de solteiro.

Agora você já conhece alguns dos podcasts para solteiros ou podcasts que trazem episódios sobre a vida de solteiro e as relações modernas. Então, que tal começar a ouvir mais podcasts e curtir programas que vão deixar o seu dia mais divertido?

E se você está inspirado e quer criar um podcast? Nós vamos te dar uma força! Aprenda a criar o seu podcast do zero com as nossas dicas. Confira nosso guia completo aqui.