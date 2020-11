Quer aprender a como criar um podcast? Eles são conteúdos em formato de áudio, disponibilizados através de plataformas de streaming. Além disso, o podcast é considerado uma das tendências atuais do marketing digital.

Os programas podem se dividir em episódios e estarem no formato de entrevistas, monólogos e bate-papos. Aliás, neles são discutidos temas específicos, sejam polêmicos ou não.

Se você tem curiosidade de saber como criar um podcast, confira aqui algumas dicas importantes. Você saberá como publicar o seu conteúdo em apenas alguns passos.

O que são podcasts?

Talvez você esteja acostumado aos programas de rádio tradicionais e conheça bem pouco sobre outros formatos. Então vamos te explicar com detalhes sobre os mais atuais.

Os podcasts são uma série de programas gravados através de ferramentas de áudio e transmitidos online. Eles são pensados para entreter um determinado tipo de público e informar sobre algum tema.

Essas produções de áudio já existem há algum tempo, mas ganharam força sobretudo nesse ano de pandemia. Mais conteúdos foram gerados, então hoje é possível encontrar podcasts de humor até aqueles que tratam de assuntos mais sérios.

Porém, o interessante é que ele pode ser consumido de qualquer lugar. Ou seja, o ouvinte pode estar faxinando e ouvindo um programa de entrevistas pelo celular, fazendo academia com o fone no ouvido ou no som do seu veículo, enquanto está no trânsito.

Independente do local, os podcasts são super democráticos, informativos e práticos de serem ouvidos. Ao final dessa matéria você descobrirá como criar um podcast.

Quais os tipos de podcast que existem?

Agora que você já sabe mais um pouco sobre o que é podcast, conheça as suas várias possibilidades.

Informativos

Aqui o principal objetivo é transmitir algum tipo de informação aos ouvintes. Quem não se lembra dos programas de rádio nas redes FM/AM, tão consumidos por nossos pais e avós?

Esse formato se aproxima bastante dos mais antigos, onde os locutores nos informam sobre as principais notícias do dia. Mas a única diferença é que ele é disponibilizado na internet e pode ser acessado qualquer hora do dia.

Entrevista

Através desse formato, é possível entrevistar uma nova pessoa a cada episódio para falar de assuntos diversos. O ponto positivo é que a entrevista tem o poder de alcançar não só o público do podcast, como também o do entrevistado.

Aliás, nesse espaço ocorre uma troca de informações muito fluída e natural. Para facilitar e deixá-lo mais organizado, é montado todo um roteiro. Além disso, ele servirá de base também para guiar a entrevista.

Individual

Enfim, esse formato é simples, mas exige alguns cuidados no momento da gravação. Aqui o apresentador falará sobre algum tema para o seu público, sem a dinâmica de uma entrevista, por exemplo.

Por esse motivo, o tema deve ser muito interessante para que o programa não fique tedioso. Além disso, quando ele é bem feito, essa pessoa pode se tornar uma referência e aos poucos construir uma marca pessoal.

Passo a passo de como criar um podcast

Antes de tudo, entenda que o seu podcast deve ser entendido como um projeto. Portanto, ele possui etapas a serem cumpridas. Conheça as principais e entenda como criar um podcast:

1. Defina os seus objetivos

Sem um objetivo definido é impossível ter sucesso com um podcast. Por isso, é importante que você defina quais resultados quer ter e assim será mais fácil traçar seus planos.

Você deseja conquistar mais pessoas para o seu negócio ou mostrar autoridade sobre aquilo que você fala? Determine essas questões para saber onde se quer chegar.

2. Tenha uma persona

Seu podcast pretende atingir quais perfis de pessoas? Assim será mais fácil selecionar os temas, pensar no formato, no conteúdo e dar o tom a ele. Além disso, os seus convidados serão escolhidos com base no que seu seguidor deseja ouvir.

3. Qual formato você irá escolher

Agora que você já conhece seus objetivos e o seu público, é hora de escolher o formato. O importante é que ele consiga conversar com o seu ouvinte e principalmente cativá-lo.

4. Crie uma identidade

Em seguida, crie um nome interessante e dê uma cara ao seu podcast. Embora tudo aconteça de forma virtual, é importante que você pesquise bastante sobre branding para decidir sobre o nome do podcast e sua logo.

Vale salientar que o nome precisa ser de fácil pronúncia. Então, não adianta nada criar um nome em inglês sendo que o seu ouvinte só sabe falar português, não é mesmo?

5. Veja um local para a gravação

O local onde você irá gravar o seu podcast deve ser totalmente livre de ruídos externos. Desde o início da pandemia, várias pessoas têm gravado os seus podcasts de casa, o que pode comprometer a qualidade do áudio. Por isso, o interessante é que você invista em bons equipamentos de áudio e separe um espaço tranquilo, sem barulho.

6. Qual o software você utilizará

E por falar em gravações caseiras, o recomendado é que você utilize também programas básicos para conversação. Temos como exemplo o Google Hangouts, Skype ou Google Meet, que são ótimos para programas de entrevistas.

Em relação à elaboração de trilhas sonoras, é possível plataformas como Freeplay e Jamendo.

7. Tipos de microfone

Um dos principais equipamentos que você deve levar em consideração é o microfone. Ele irá determinar se o seu programa terá um áudio sensacional ou muito ruim. Por isso, escolha aqueles que são dinâmicos ou condensadores e preservam a voz, eliminando todo o ruído ao redor.

8. Organize a estrutura

Vamos agora para a parte prática, que pode ser ignorada sobretudo pelos podcasters mais novos no ramo e sem conhecimento.

É fundamental que o podcast apresente uma estrutura com vinheta, apresentação, desenvolvimento e agradecimento. Em seguida, elabore um bom CTA e faça a despedida. Só não esqueça de investir numa frase impactante, certo?

9. Defina as pautas

As pautas também são de suma importância, para que tanto o apresentador quanto o convidado saibam sobre o tema que será abordado. Ela deve ser detalhada e estar na mente dos envolvidos pelo menos um dia antes.

10. Escolha onde irá hospedar

Depois de aprender as etapas de como criar um podcast, escolha bem as plataformas nas quais você irá hospedá-lo. Hoje existe uma infinidade de opções e o ouvinte também poderá escolher onde deseja consumir o podcast.

Alguns exemplos de plataformas conhecidas são o Spotify, o Soundcloud e o Anchor. Mas vale verificar outras existentes, caso você deseje inserir anúncios e monetizar o seu conteúdo.