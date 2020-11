Quem é viciado em séries sabe que quanto mais informações e curiosidades, melhor, não é mesmo? É por isso que os podcasts sobre séries fazem tanto sucesso.

Assim, programas dedicados a séries em geral ou a alguma produção específica completam a experiência do espectador, que busca informações após os créditos.

Primeiramente, os podcasts são uma espécie de programa de rádio gravados de forma profissional ou amadora e que ficam à disposição do ouvinte na hora que ele desejar ouvir.

E os podcasts sobre séries são programas sobre as produções de TV e trazem diversas curiosidades, debates e muito mais.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os melhores podcasts sobre séries

Então, se você é um fã de séries, que tal começar a escutar os podcasts que falam sobre essas promoções? Confira a nossa lista!

Podcrastinadores

Para começar a lista, um podcast sobre séries em geral. Os apresentadores comentam sobre as principais séries do momento.

Os episódios são voltados para críticas e opiniões sobre alguma série ou sobre uma nova temporada. Além disso, você encontra também diversos episódios sobre filmes e cultura pop, não apenas sobre séries.

Sete Reinos

Mas, você também pode optar por um podcast específico, que fale sobre o assunto que você mais gosta.

Que tal um podcast inteiro sobre a série que mudou a forma de produzir séries no mundo inteiro? O podcast Sete Reinos é um programa dedicado a Game Of Thrones.

Comentários da primeira à última temporada são compilados em episódios de 1h de duração em média.

Braincast

Apesar de não ser um episódio voltado exclusivamente para séries, o Braincast traz diversos episódios sobre séries, como The Office, Friends, How I Met Your Mother e mais.

É um podcast que vai enriquecer o seu repertório cultural com assuntos e opiniões profissionais ou não.

Podcast Friends

Mas é claro que não poderia faltar um podcast sobre uma das maiores séries de comédia da TV. Friends já foi finalizada há 2 décadas, mas ainda é uma das séries mais assistidas do planeta.

Por isso, você deve adicionar a sua lista o Podcast Friends, onde um grupo de jornalistas comentam os episódios dessa série, fazendo referências a outras produções e dando sua opinião.

Westworld: O Podcast

Um podcast voltado para uma das séries que mais geram teorias entre os fãs. Westworld, uma produção da HBO, é uma série que tem ganhado muito espaço pelo seu enredo peculiar.

Assim, o podcast traz os comentários, análise e opiniões sobre cada episódio da série feitos a partir de um canal oficial da série.

Hodor Cavalo

Apesar de não ser um podcast sobre a série Game of Thrones, o podcast Hodor Cavalo fala sobre os capítulos do livro que deu origem à série.

Assim, para quem é fã de GoT, esse podcast é obrigatório. Comandado por Carol Moreira e Mikannn, o podcast é bem completo e cheio de informações.

NerdCast

Outro podcast que não é voltado exclusivamente para séries, mas traz diversos episódios sobre produções da TV, principalmente sobre super-heróis.

Além disso, você vai encontrar muitos episódios voltados para comentários sobre filmes e quadrinhos.

Derivado Cast

Fruto do Seriesmaniacostv, o Derivado Cast é indicado para os fãs de séries. Os episódios trazem análises, comentários, opiniões e curiosidades sobre as séries do momento.

Além disso, eles trazem dicas do que vai estrear para você colocar em sua lista. Vale muito a pena adicionar na sua lista.

Office Ladies

Para os fãs de The Office, esse é o podcast perfeito. Jenna Fischer e Angela Kinsey, que estiveram na série, re-assistem à série junto com os fãs.

Mas é um podcast em inglês, por isso, não é tão acessível assim.

The Good Place: the Podcast

Por fim, vamos falar de um podcast oficial da NBC voltado para sua produção The Good Place. Apresentado pelo personagem Shawn, Marc Evan Jackson, ele traz diversos convidados da série ao longo do programa.

Enfim, é um programa voltado especialmente para curiosidades, bastidores e análise dos personagens. É uma ótima forma de matar a saudade da nossa Janet, não é mesmo?

Mas, vale lembrar que o podcast também é gravado em inglês.

Então, se você é apaixonado por séries, não pode deixar de ouvir os podcasts acima. São programas incríveis e que vão trazer para você muitas opiniões e informações novas que vão aumentar ainda mais a sua experiência como espectador de séries.

Entretanto, se você acredita que tem conhecimento sobre séries o suficiente para gravar o seu próprio programa, que tal começar? Confira as dicas que preparamos para você começar o seu podcast do zero.