Pode ir de chinelo para o Enem 2024? Veja o que não é permitido

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um dos principais processos seletivos do país, e a preparação não se resume aos estudos. Entender as regras de vestuário e os itens proibidos no dia da prova é fundamental para evitar contratempos e garantir uma participação tranquila. O primeiro dia de aplicação é neste domingo, 3 de novembro.

Qual roupa pode usar no Enem?

Uma das dúvidas comuns entre os candidatos do Enem é se pode ou não comparecer de chinelo no dia do exame. A resposta é sim: o uso de chinelos é permitido, assim como outros itens de vestuário, como bermudas

O Enem não estabelece um código de vestimenta formal. Os candidatos podem usar roupas confortáveis, inclusive chinelos, sofisticados e tênis, para realizar a prova. Isso significa que tanto bermudas quanto calças, camisetas ou blusas leves são bem-vindas, desde que o candidato fique à vontade. Como o exame tem duração de várias horas, o conforto é altamente recomendado para que o candidato se sinta bem e focado durante a prova.

Vale lembrar, porém, que embora o conforto seja incentivado, o uso de trajes extravagantes ou acessórios que possam causar distrações são desaconselhados. Além disso, agasalhos, caso necessário, são permitidos, mas podem ser revistados pelos fiscais se apresentarem bolsas ou partes que possam ocultar objetos não permitidos.

O que é proibido levar para o Enem?

Existem itens específicos que são proibidos no Enem, pois podem comprometer a segurança e a lisura do exame. Aparelhos eletrônicos, como celulares, tablets, fones de ouvido e smartwatches, são totalmente vetados. Caso o candidato leve alguns desses itens, será necessário desligá-los e guardá-los dentro do envelope fornecido pelos fiscais. Durante a manipulação, qualquer desses aparelhos será desclassificado imediatamente.

Outro ponto importante é evitar o uso de bonés, chapéus e óculos escuros na sala de prova, já que esses acessórios também são considerados proibidos por dificultarem a identificação do candidato. Isso se aplica também a acessórios tecnológicos, como pulseiras digitais, que devem ser guardadas antes do início do exame.

Canetas de cores diferentes da preta, como azul ou vermelha, também não podem ser utilizadas para responder às questões e à redação. A única caneta permitida no Enem é a esferográfica de tinta preta e com corpo transparente. Levar mais de uma unidade de caneta é recomendada, pois caso haja problemas, o candidato terá outro em mãos para evitar consultas.

Documentos e Materiais Obrigatórios

Além das proibições, existem itens obrigatórios para a realização do exame. O candidato precisa apresentar um documento de identificação oficial com foto, como RG, CNH ou passaporte. Esse documento deve estar em boas condições para permitir uma identificação clara.

O cartão de confirmação de inscrição, embora não seja obrigatório, é altamente recomendado, pois contém informações essenciais sobre o local e o local da prova. Muitos candidatos procuram buscá-lo para facilitar o acesso e evitar qualquer contratempo.

>> Que horas fecha o portão do Enem hoje