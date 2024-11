Que horas fecha o portão do Enem hoje (03/11/2024)

Neste domingo, 3 de novembro, milhões de candidatos em todo o Brasil participaram do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, realizando testes de linguagens, ciências humanas e redação. Para garantir a tranquilidade dos estudantes e evitar imprevistos, é essencial ficar atento ao horário de abertura e que horas fecha os portões. O exame segue um cronograma rígido, e qualquer atraso pode custar a participação do candidato.

Horário de Abertura e Fechamento dos Portões do Enem

Os locais de prova abertos abrirão ao meio-dia (12h), no horário de Brasília, permitindo que os candidatos cheguem com antecedência e se acomodem. Os portões serão fechados pontualmente às 13h (horário de Brasília), e após esse horário, nenhum candidato poderá entrar, independentemente do motivo do atraso.

Para evitar correrias de última hora, recomenda-se que os participantes saiam de casa com antecedência, considerando o trânsito e possíveis contratempos.

Esse fechamento pontual é um dos pontos mais importantes do Enem, uma vez que a organização do exame segue um cronograma extremamente rígido. A recomendação dos organizadores é que os candidatos cheguem entre 11h30 e 12h, garantindo que tenham tempo suficiente para localizar sua sala de prova e se preparar.

Horário do fechamento dos portões por estado

Acre: 11h

Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima: 12h

Demais estados: 13h

Início da Prova e Tempo de Permanência Obrigatório

A prova do Enem começa às 13h30, meia hora após o fechamento dos obstáculos, e a partir desse momento, os candidatos têm total atenção às instruções dos fiscais. O exame é conhecido pelo rigor em seus horários, e as normas de resultado do exame também seguem essa mesma lógica.

Para quem deseja sair mais cedo, a organização permite que os candidatos deixem a sala a partir das 15h30, mas é importante observar que, antes desse horário, é obrigatório permanecer na sala. No entanto, os candidatos que saíram a partir das 15h30 não poderão levar o caderno de questões, apenas o cartão de respostas. A medida busca garantir a segurança das questões e evitar vazamentos de informações sobre a prova.

Já os que desejam levar o caderno de questões devem ser aguardados até as 18h para sair com o material. Essa é uma regra que se aplica para ambos os dias de prova. A prova do primeiro dia, que inclui linguagens, ciências humanas e redação, termina às 19h, horário em que todos os candidatos precisam deixar o local de prova.

Segundo Dia: Ciências e Matemática

No próximo domingo, 10 de novembro, ocorre o segundo dia de aplicação do Enem, com provas de ciências da natureza e matemática. Nesse dia, os fechados também se fecham às 13h, mas o término do exame é um pouco mais cedo, às 18h30, devido à ausência da redação.

Assim como no primeiro dia, a partir das 15h30, os candidatos podem sair sem o caderno de questões, e a partir das 18h, com o caderno.

>> Tirei 500 no Enem, em qual curso posso entrar