Pode votar de bermuda e chinelo? Camisa de candidato é permitida em 2024

Os brasileiros vão participar das eleições municipais neste domingo, 6 de outubro, e para garantir a lisura do processo, as eleições possuem uma série de regras. Mas e o traje para votar, também tem proibições?

Com que roupa que pode votar em 2024

A Justiça Eleitoral permite que o eleitor vá votar usando a camiseta com a estampa do seu candidato, bermuda e chinelos - e até descalço. O que não pode, por exemplo, é ir votar sem camisa ou apenas com roupas íntimas.

É garantido o direito do eleitor fazer sua manifestação individual e silenciosa, por isso, pode ser usado bonés, broches e adesivo. Mas nada de distribuir panfletos ou camisetas neste dia, pois é considerado crime eleitoral.

O que preciso levar?

Deve-se levar um documento com foto para votar nesse domingo, podendo ser o e-Título; carteira de identidade, identidade social, passaporte, carteira profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho, CNH.

Segundo a Justiça Eleitoral, os documentos poderão ser aceitos a data de validade expirada, desde que seja possível comprovar sua identidade.