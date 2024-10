Neste domingo, 6 de julho, os eleitores vão às urnas para eleger os vereadores e os prefeitos das cidades brasileiras. A última eleição para cargo municipal foi há 4 anos, então relembre a ordem para votar na urna eletrônica nas eleições 2024.

Ordem para votar na urna eletrônica

Após passar pelo mesários e assim que estiver na cabine da urna, o eleitor começa seu voto escolhendo apenas um candidato a vereador. Em seguida, ele deverá depositar seu voto para prefeito, que são dois dígitos.

No caso do voto para vereador, o eleitor deve escolher 5 números ou votar apenas na legenda do partido com apenas dois números.

Em quem votar primeiro: vereador ou prefeito? Ordem na urna eletrônica hoje

Ainda ficou com dúvida? O eleitor pode treinar o uso da urna eletrônica através do simulador de votação. Acesse https://www.tse.jus.br/hotsites/simulador-de-votacao/index.html.

A Justiça Eleitoral permite que o eleitor leve uma "colinha" em papel com os números dos candidatos. Não é permitido o uso de celulares ou qualquer dispositivo eletrônico.

Quando vereadores são eleitos?

Os eleitores poderão votar em apenas um candidato a vereador, mas o número de eleitos vai depender da quantidade de habitantes do município.

Cidades com até 15.000 habitantes elegem 9 vereadores

Mais de 15.000 e até 30.000 habitantes elegem 11 vereadores

Mais de 30.000 e até 50.000 habitantes elegem 13 vereadores

Mais de 50.000 e até 80.000 habitantes elegem 15 vereadores

Mais de 80.000 e até 120.000 habitantes elegem 17 vereadores

Mais de 120.000 e até 160.000 habitantes elegem 19 vereadores

Mais de 160.000 e até 300.000 habitantes elegem 21 vereadores

Mais de 300.000 e até 450.000 habitantes elegem 23 vereadores

Mais de 450.000 e até 600.000 habitantes elegem 25 vereadores

Mais de 600.000 e até 750.000 habitantes elegem 27 vereadores

Mais de 750.000 e até 900.000 habitantes elegem 29 vereadores

Mais de 900.000 e até 1.050.000 habitantes elegem 31 vereadores

Mais de 1.050.000 e até 1.200.000 habitantes elegem 33 vereadores

Mais de 1.200.000 e até 1.350.000 habitantes elegem 35 vereadores

Mais de 1.350.000 e até 1.500.000 habitantes elegem 37 vereadores

Mais de 1.500.000 e até 1.800.000 habitantes elegem 39 vereadores

Mais de 1.800.000 e até 2.400.000 habitantes elegem 41 vereadores

Mais de 2.400.000 e até 3.000.000 habitantes elegem 43 vereadores

Mais de 3.000.000 e até 4.000.000 habitantes elegem 45 vereadores

Mais de 4.000.000 e até 5.000.000 habitantes elegem 47 vereadores

Mais de 5.000.000 e até 6.000.000 habitantes elegem 49 vereadores

Mais de 6.000.000 e até 7.000.000 habitantes elegem 51 vereadores

Mais de 7.000.000 e até 8.000.000 habitanteselegem 53 vereadores

Mais de 8.000.000 habitantes elegem 55 vereadores