Regiões do sudeste poderão ter chuvas de até 100 milímetros; previsão do tempo evidencia riscos para transtornos em SP

Previsão do tempo: fim de semana com frio e chuva em SP e pelo Brasil

Os próximos dias, segundo a previsão do tempo serão de frio e chuva em SP e várias regiões do Brasil. A Somar Meteorologia aponta a situação, sobretudo no sudeste brasileiro.

Previsão do tempo em SP e sudeste

No sábado, todo o sudeste enfrenta uma área de baixa pressão atmosférica no oceano e ventos que atravessam a América do Sul deixam o dia úmido e instável na região. A frente fria avança e atua entre Espírito Santo e áreas da Zona da Mata mineira.

A previsão do tempo diz que é preciso ter atenção ao litoral de SP. Há expectativa de chuva acima dos 100 milímetros, o que pode trazer transtornos, como deslizamentos de terra, afinal o solo já está encharcado.

Em SP, o sábado registra mínima de 12ºC e máxima de 24ºC. O domingo traz certa melhoria na temperatura, variando de 14ºC até 27ºC de máxima.

O tempo deve ficar chuvoso também no centro e leste de SP, oeste e centro do Rio de Janeiro e sul e zona da Mata de Minas Gerais. Volta a chover no Espírito Santo com queda das temperaturas.

O sábado, segundo a previsão do tempo da Somar Meteorologia, só não terá chuva no norte mineiro, divisa com Goiás e Bahia, e no extremo oeste paulista, divisa com Mato Grosso do Sul.

Para o domingo, no Espírito Santo a nebulosidade aumenta com chuva frequente. Da mesma maneira a situação ficará no litoral do Sudeste, na região do Vale do Paraíba e no leste mineiro.

Chuvas mais fortes podem acontecer entre o sul do Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro. Na costa capixaba, as rajadas de vento podem chegar a 70 km/h.

Segundo a previsão do tempo, no sul e centro de Minas Gerais, a chuva é isolada e alterna com períodos de melhoria.

Na maior parte do interior paulista e oeste e norte de Minas Gerais, tempo fica firme e frio. Na capital paulista, o tempo segue encoberto e frio, mas a chuva começa a diminuir, mesmo com o dia nebuloso em toda região metropolitana.

Outros pontos do Brasil

Região Sul

Na região Sul, o sábado também registra chuva, mas as instabilidades se vão e o tempo volta a abrir. O sol predomina no Rio Grande do Sul, oeste e sul de Santa Catarina e oeste, centro, norte e sul do Paraná.

Uma massa de ar polar avança e mantém o dia bastante frio nos três estados, com formação de geadas amplas ao amanhecer.

No domingo a geada diminui e pode haver chuva fraca no litoral norte catarinense e na costa do Paraná.

Região Centro-Oeste

A previsão do tempo para o Centro-Oeste mostra que pode haver nebulosidade no sábado pela presença de uma frente fria. As temperaturas ficam mais amenas em toda a região.

No domingo não há previsão de chuva em nenhuma área da região e o frio vai se espalhando mais pelo Planalto Central.

Região Nordeste

No sábado não há previsão de chuva em praticamente nenhuma área da região, com exceção do litoral do Maranhão e Piauí. As temperaturas voltam a subir até na Bahia.

Já no domingo, a chuva volta a se espalhar em forma de pancadas ao longo do litoral desde a Bahia até o Rio Grande do Norte e também na costa do Maranhão. Demais áreas, tempo firme, e muito calor no oeste baiano.

Região Norte

No sábado, a chuva diminui e se concentra no norte do Amazonas, Roraima, noroeste do Pará e norte do Amapá. As demais áreas ficam com tempo mais firme.

A previsão do tempo para o domingo mostra que a chuva começa a se espalhar também para a região de Belém (PA).