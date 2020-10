A temperatura cai no fim de semana, mas volta a subir na segunda-feira (12). As máximas próximas dos 20ºC.

Previsão do tempo SP: feriado prolongado será de chuva e com temperaturas amenas

Previsão do tempo SP – O fim de semana de feriado prolongado será nublado, com temperaturas amenas e possibilidade de chuvas fortes. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe).

Bem diferente do início da semana com temperaturas acima dos 34°C em todo o estado, o calor vai diminuir no fim de semana. Os termômetros ficarão um pouco acima dos 20°C, durante o sábado (10) e domingo (11). Mas, a temperatura sobe na segunda-feira (12), com máxima de 30°C.

Sendo assim, o calor diminui com céu nublado e temperatura baixa durante todo o feriado de 12 de outubro.

Previsão para sábado (10/10)

Segundo o Cptec/Inpe, o sábado deve apresentar chuvas isoladas na capital paulista. Sendo assim, a frente fria vai perdendo força, mas não há previsão para a volta das altas temperaturas. Os termômetros devem registrar um clima mais ameno nos próximos dias.

Dessa forma, o sábado terá mínima é de 18°C e a máxima de 23°C. Também, há 80% de chuva.

O litoral ficará também com temperaturas amenas e o céu nublado. O sol aparece só no domingo.

Em resumo, o tempo fica nublado pela manhã com possibilidade de garoa. Tarde com aparecimento de nuvens e noite com neblina.

Previsão do tempo SP para Domingo (11/10)

O dia amanhece com névoa, mas depois o sol aparece e predomina até o fim da tarde. Sendo assim, o domingo ensolarado terá poucas nuvens. Mas, a temperatura ficará amena, com mínima de 13°C e máxima de 24°C. Além disso, a chance de chuva é baixíssima, com índice em 5%.

Previsão do tempo SP para Segunda-feira (12/10)

Na segunda-feira de feriado nacional, 12 de outubro. A temperatura vai subir. Segundo o Cptec/Inpe, a máxima é de 30°C e a mínima é de 14°C. Não há possibilidade de chuva, mas há previsão de formação de nuvens no fim da tarde e início da noite.

Por fim, feriado nacional terá o predomínio do sol em grande parte do dia.