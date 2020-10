Previsão do tempo SP: temperatura volta a subir em São Paulo

Após a passagem de uma frente fria pela cidade de São Paulo, que ajudou a refrescar o clima, a temperatura deve voltar a subir nos próximos dias, de acordo com informações do Climatempo.

Já nesta segunda-feira (5) era possível ver o sol em São Paulo. Por volta das 14h, a temperatura na capital era de 33° e segundo o Climatempo, as temperaturas irão disparar ao longo da semana, chegando a máximas de até 35° na quinta-feira e voltando a cair somente na sexta.

Nos últimos dias, o calor intenso registrado em uma série de cidades brasileiras virou alvo de comentários e piadas nas redes sociais.

Previsão do tempo SP de terça (6) e quarta (7)

Após um final de semana com temperaturas amenas na faixa leste do estado de São Paulo, as temperaturas voltam a subir significativamente no decorrer da semana. Os índices e umidade do ar devem registrar valores entre 20% e 30%, o que caracteriza estado de atenção. As simulações mais recentes dos modelos de previsão indicam nova mudança do tempo a partir da próxima sexta-feira (09), se estendendo inclusive para o final de semana prolongado do dia 12 de outubro. O Calor diminui e as chuvas retornam gradativamente.

Na terça-feira (06) o cenário atmosférico se repete, com madrugada de céu nublado, temperatura média de 19°C e manhã com predomínio de sol entre poucas nuvens. No decorrer da tarde a máxima chega aos 34°C e os percentuais de umidade do ar declinam até valores próximos dos 30% a ligeiramente abaixo em alguns bairros. Será mais um dia sem previsão de chuvas na Capital paulista.

Na quarta-feira (07) o quadro de tempo seco e com temperaturas acima da média se repete. A madrugada deve registrar termômetros na marca dos 19°C e céu nublado. O sol predomina entre poucas nuvens a partir do final da manhã e a temperatura se eleva até os 35°C, com os menores percentuais de umidade do ar em torno dos 27%. No fim da tarde com a chegada da brisa marítima a nebulosidade aumenta, principalmente na Zona Sul, mas sem previsão de chuvas.

As informações são do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).