Previsão do tempo SP para o feriado prolongado de 25 de janeiro

A previsão do tempo SP indica que deve chover na capital paulista na próxima segunda-feira, 25 de janeiro de 2021, data em que é comemorado os 467 anos da cidade de São Paulo. O feriado será um típico dia de verão, com altas temperaturas e previsão de pancadas de chuva entre o fim da tarde e o começo da noite, informou o Climatempo.

Como fica o tempo em São Paulo?

Segundo o CGE, as previsões meteorológicas apontam para uma fim de semana com condições iguais a esta última semana, com pancadas de chuva isoladas de até forte intensidade e mal distribuídas em função da combinação de calor e da umidade disponível na atmosfera. As temperaturas devem se manter na média.

Sábado (23/01) – Previsão do tempo SP

O sábado (23) será mais um dia de forte calor na capital paulista, com previsão de pancadas de chuva de até forte intensidade entre a tarde e o início da noite. As temperaturas oscilam entre mínima de 20°C e máxima por volta dos 31°C.

Domingo (24/01) – Previsão do tempo SP

As condições do tempo no domingo (24) não sofrem alterações. A temperatura máxima chega aos 30°C nas horas de maior calor. As pancadas de chuva retornam a partir da tarde com intensidade moderada a forte, elevando o risco para a formação de alagamentos e queda de árvores.

Segunda-feira (25/01) – Previsão do tempo SP

De acordo com o Climatempo, a segunda-feira de feriado em São Paulo pode bater a máxima de 32ºC e a mínima de 19ºC. A previsão indica sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Alerta de alagamentos – Previsão do tempo SP

Com o risco de pancadas de chuvas, valer lembrar os altos riscos de alagamentos em pontos críticos da capital, principalmente ao fim da tarde e início da noite. Para se prevenir, basta acessar o site do CGE aqui e conferir as dicas abaixo, retiradas também do site oficial do CGE:

Evite transitar em ruas alagadas

Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas.

Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

Comemorações do Aniversário de SP

Segundo divulgado pelo próprio governo de São Paulo, a programação deste ano será gratuita e online, contemplada por diversas segmentos culturais da cidade. Música, teatro, museu, literatura, entre outros serviços serão oferecidos para as pessoas que desejarem comemorar o aniversário de São Paulo.