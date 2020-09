A umidade do ar deve registrar valores mínimos em torno dos 23% a ligeiramente abaixo em algumas regiões já no final da manhã.

Previsão do tempo SP: semana começa com temperaturas altas na Capital

Previsão do tempo SP – A última semana de setembro na Capital paulista começou com uma madrugada quente e termômetros em média na marca dos 20°C. Amanhecer com sol entre nuvens e previsão de mais um dia com temperaturas em torno dos 33°C nas horas de maior aquecimento nesta segunda-feira (28).

A aproximação de uma frente fria começa a mudar as condições o tempo a partir do fim da tarde com probabilidade de ocorrência de rajadas de vento que podem chegar aos 50km/h e chuvas rápidas no início da noite. O sistema muda a direção dos ventos para o quadrante sul, mas sem expectativa de frio. As informações são do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Previsão do tempo SP de 28 a 30/9

Com exceção da terça-feira (29) a semana será marcada por muito calor e probabilidade de novos recordes de temperatura máxima na Capital paulista. Os índices de umidade do ar permanecem baixos, favorecendo a concentração de poluentes e a propagação de queimadas e incêndios florestais. Além da questão ambiental, a qualidade do ar fica prejudicada e interfere diretamente na saúde, principalmente de crianças e idosos.

Na terça-feira (29) o sistema frontal cruza o litoral paulista e se afasta da região, mas deixa ainda muita nebulosidade em função dos ventos úmidos que sopram do mar. Será um dia marcado por muitas nuvens, chuviscos na madrugada e temperaturas entre mínima de 18°C e máxima que não deve superar os 24°C, enquanto as menores taxas de umidade do ar giram em torno dos 50%. O dia termina com céu nublado e sem previsão de chuvas significativas.

Na quarta-feira (30), último dia de setembro termina não há previsão de chuvas e volta a fazer calor em São Paulo. Madrugada com céu nublado, termômetros na casa dos 18°C e previsão de máximas chegando aos 34°C durante a tarde. A umidade do ar declina, com valores mínimos próximos a ligeiramente abaixo dos 25%.