Promoção da Skol vai dar cerveja por 5 anos; veja como participar

Se depender da Skol, a cerveja está garantida pelos próximos cinco anos. É o que promete a marca, pertencente a empresa Ambev, na campanha “Patrocínio que Vai Mais Longe” – que oferece cerveja de graça para consumidor em promoção.

Promoção Skol: como participar?

Para concorrer, o consumidor deverá gravar um vídeo gritando a palavra “churrasco” e postar nas redes sociais Instagram, Youtube e Twitter, marcando os perfis oficiais da Skol nestas redes. Quem conseguir gritar por mais tempo e de uma maneira inusitada ganha a promoção.

Vocês pediram TANTO por um patrocínio que a gente atendeu! É só mandar um vídeo gritando CHURRAAASCO pelo maior tempo que você conseguir. O mais criativo vai ser bancando com Skol, pra ter a gelada no seu churras pelos próximos 260 FDS. #PatrocinioSkol (beba com moderação) pic.twitter.com/bHYbaZG8rX — Skooooooooooooooooooool ↻ (@skol) November 4, 2020

O prêmio dura cinco anos, mas de acordo com a marca, serão entregues cerca de 30 latas por mês para apoiar o consumo consciente. Segundo eles, a quantidade foi medida para ser compartilhada entre as pessoas de convivência do vencedor. “Esta ação é mais uma maneira de nos aproximarmos dos nossos consumidores e atender um desejo deles”, afirma Nathalia Bergstron, da Skol.

Skol anunciará o vencedor dia 28 de novembro

De acordo com o regulamento, os vídeos poderão ser enviados até dia 18 de novembro e o ganhador será revelado 10 dias depois, através do perfil oficial da marca no Facebook. O processo de seleção conta com a curadoria de uma empresa especializada e o regulamento completo pode ser encontrado no site oficial da campanha da Skol.

A campanha da Skol chega após outra promoção agitar os brasileiros. No último sábado (31), o Burger King parou o país por conta de sua promoção de halloween: o consumidor que fosse até uma das lojas portando uma vassoura ganharia um hamburguer de graça. A promoção saiu um pouco do controle em várias franquias pelo Brasil, gerando aglomerações.