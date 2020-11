Burguer King vai dar hambúrguer de graça dia 31? Saiba como ganhar

Filas e mais filas nas franquias do Burguer King do Brasil neste sábado (31), Dia da das Bruxas. Tudo isso graças a uma propaganda curiosa da rede de fast food: os consumidores que se dirigirem até um drive-thru do BK “voando” em uma vassoura, receberão de graça um hambúrguer Whopper. Mas será que é verdade ou não passa de marketing?

Burguer King: hambúrguer de graça?

O Burguer kING dará um sanduíche Whopper neste dia 31 de outubro aos clientes que forem a unidades selecionadas do restaurante que tenham drive-thru ‘voando’. A promoção é válida até as 18 horas. Além de precisar estar em uma vassoura, uma outra regra é que as pessoas precisarão estar usando máscara e respeitar o distanciamento social nas filas enquanto aguardam seus lanches.

A rede informou que a promoção só vale localidades específicas, que podem ser conferidas neste site. Além disso, o Whopper, que será distribuído de graça, é limitado a um por CPF.

O Burger King carrega em seu histórico ações de Halloween que dão o que falar em diferentes países. Na Suécia e na Dinamarca quem disse “palhaço cancelado” (em tradução livre) no banheiro de alguns restaurantes da rede pôde ver uma versão assustadora do Ronald McDonald, mascote do McDonald’s.

Como participar da promoção de Halloween do Burger King?

A promoção de Halloween é válida apenas em restaurantes com Drive Thru;

Para confirmar se a unidade mais próxima de você faz parte, consulte no site ;

A participação na Vassoura Thru é limitada a um sanduíche por CPF;

Para participar da ação, será preciso seguir o fluxo normal de compras no drive-thru , aguardando na fila;

A campanha é válida somente em 31 de outubro, Dia das Bruxas , das 10h às 18h;

É obrigatório o uso de máscaras de proteção contra o novo coronavírus; e

É obrigatório seguir as normas de distanciamento social para participar.

https://twitter.com/i/status/1321186607739949057