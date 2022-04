Próximo eclipse solar: veja as datas em 2022

Assim como em anos anteriores, 2022 vai contar com diversos eventos astronômicos. Entre eles está o eclipse solar, que é um fenômeno raro em que a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. Saiba quando vai acontecer o próximo eclipse solar.

Quando será o próximo eclipse solar em 2022

Em 2022, o próximo eclipse solar será no sábado, dia 30 de abril. Mas ele será do tipo parcial, ou seja, haverá uma faixa escura em apenas uma parte do Sol vista da Terra, em que vai bloquear parcialmente a luz solar. Segundo a organização Time and Date AS, o primeiro eclipse solar parcial do ano será visível do sul da América do Sul, partes da Antártida e sobre os oceanos Pacífico e Atlântico.

No entanto, ele não poderá ser visto em nenhuma região do Brasil. A sombra da Lua será projetada na Terra em regiões da Argentina, Uruguai, Chile e Bolívia. Já no território brasileiro, o satélite natural passará do lado do Sol, especialmente no período da tarde. Por isso, ainda assim poderão ser feitos registros dos astros ao longo do dia, com o uso dos equipamentos adequados.

Os eclipses solares ocorrem de 2 a 5 vezes por ano. Em 25 de outubro de 2022, poderá ser observado outro evento do mesmo tipo, na Europa, em partes da Ásia e da África e sobre o oceano Atlântico. Os próximos eclipses solares parciais voltam a aparecer só nos dias 29 de março e 21 de setembro de 2025, e depois em 14 de janeiro de 2029.

O que é um eclipse solar

O fenômeno raro do eclipse acontece quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. E ele só pode acontecer durante uma Lua Nova, que é quando a Lua passa entre o Sol e a Terra. No entanto, nem toda Lua Nova resulta em um eclipse solar. Eles costumam ser classificados de acordo com seu ponto mais escuro ou máximo, e tem 4 tipos diferentes: total, parcial, anular e híbrido.

Eclipse solar total: quando o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados na mesma direção; costuma ser o mais aguardado pois a luz solar fica totalmente encoberta nessa ocasião. O próximo eclipse solar total tem previsão para acontecer no dia 20 de abril de 2023;

Eclipse solar parcial: é o mais comum, em que ocorre uma faixa escura em apenas uma parte do Sol vista da Terra, bloqueando parcialmente a luz solar;

Eclipse solar anular: quando um anel luminoso pode ser observado em volta da Lua; ocorre porque a Lua Nova cobre apenas o centro do Sol, deixando suas bordas externas para formar um anel;

Eclipse solar híbrido: é um tipo raro que está relacionado com a posição do observador, já que pode parecer um eclipse total ou anular; ou seja, ao longo do seu trajeto é possível ver o Sol totalmente encoberto pela Lua ou apenas um anel brilhante ao seu redor.

Nunca é recomendável que se olhe diretamente para o Sol sem o uso de óculos de proteção, especialmente durante um eclipse. A radiação UV pode queimar as retinas dos olhos, causando danos permanentes ou até mesmo a cegueira. Por isso, a melhor forma de se observar com segurança quando vai acontecer o próximo eclipse solar é usar óculos de proteção adequado.

Quando será o próximo eclipse lunar

Um eclipse nunca vem sozinho. O eclipse solar sempre ocorre cerca de duas semanas antes ou depois de um eclipse lunar. Normalmente, há dois eclipses seguidos, mas também é possível que aconteça três durante a mesma temporada de eclipses. Nesse caso, o próximo eclipse lunar vai ocorrer no dia 16 de maio de 2022 e será do tipo total. O fenômeno poderá ser visto na América do Norte e do Sul, Europa, África e partes da Ásia.

Acesse também: Qual o próximo feriado nacional? Veja calendário de maio de 2022