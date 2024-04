Qual canal vai passar Ceará x Fortaleza na final do Cearense 2024

Na tarde deste sábado, 6 de abril, as equipes de Ceará x Fortaleza jogam a final do Campeonato Cearense. O embate será na Arena Castelão, na capital cearense, com início às 16h40 (Horário de Brasília).

Este é apenas o primeiro jogo da final, mas quem vencer garante a vantagem para a volta.

Onde vai passar Ceará x Fortaleza hoje ao vivo

Ceará x Fortaleza hoje tem transmissão na TV Verdes Mares, filiada da TV Globo. Nenhum outro cana exibe a final.

Para quem mora no Ceará, a boa notícia é que também dá para assistir de graça pelo site do Globoplay. Vá no endereço https://globoplay.globo.com/ e em seguida clique em "entrar" na lateral superior direita e depois em "criar conta";

2 - Um formulário será aberto em uma nova página, informe: nome completo, data de nascimento, gênero, e-mail, senha que usará no site, cidade, estado e país em que mora. Finalize o processe selecionando a caixinha "li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois por último em "cadastrar";

3 - Após sua conta gratuita da Globoplay ser confirmada, você poderá acessar a plataforma com o novo login e senha e apertar o player ao vivo.

Escalações de Ceará x Fortaleza

Para a decisão do Campeonato Cearense neste sábado, os elencos do Ceará x Fortaleza deverão entrar em campo da seguinte maneira:

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Titi, Brítez, Kuscevic e Bruno Pacheco; Hércules, Lucas Sasha e Pochettino; Marinho e Lucero.

Ceará: Richard, Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Guilherme Castilho e Lourenço; Aylon, Erick Pulga e Facundo Barceló.

O que acontece em caso de empate?

Se Fortaleza e Ceará empatarem no número de gols entre os dois jogos, a disputa de pênaltis é que vai decidir quem será o grande campeão do Campeonato Cearense de 2024, de acordo com o regulamento da Federação Cearense de Futebol.

Não tem prorrogação na final do estadual, assim como gol fora de casa não é utilizado como critério de desempate entre os times.