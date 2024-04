Final do Gaúcho vai passa na Globo? onde assistir Grêmio x Juventude

Como os times empataram na partida de ida, quem vencer o segundo jogo fica com a taça do Gaúchão.

É dia de decisão no Campeonato Gaúcho! O Grêmio recebe o Juventude neste sábado (06), na Arena, em Porto Alegre, para a final do estadual. A bola vai rolar no jogo do Grêmio hoje a partir das 16h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV aberta.

Como no primeiro jogos os times empataram, quem marcar mais gols hoje leva o Gauchão. Se a partida empatar de novo, o campeão será definido nos pênaltis.

Jogo do Grêmio hoje vai passar na Globo?

A final do Campeonato Gaúcho tem transmissão em três meios para o torcedor assistir como preferir: o jogo do Grêmio hoje vai passar na Globo (RS), SporTV2, Premiere e no GloboPlay ao vivo neste sábado.

Em todo o estado do Rio Grande do Sul, a RBS TV vai transmitir o jogo do Grêmio x Juventude ao vivo. O torcedor não paga nada, é só ligar a TV e curtir as emoções do seu time do coração.

Quem mora em outros estados terá que sintonizar o SporTV ou Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura. No entanto, é necessário pagar pelo pacote de canais para poder assistir.

Outra opção é o GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo. Quem mora no estado do RS pode assistir de graça na plataforma a retransmissão da Globo, mas só assinantes acompanham o Premiere no aplicativo.

Escalações de Caxias x Grêmio

Para o jogo deste sábado, na final do Campeonato Gaúcho, as escalações vão ser as seguintes:

Juventude: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Edson Carioca (Rildo ou Erick), Lucas Barbosa e Gilberto.

Grêmio: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely (Geromel), Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Pavón, Diego Costa e Gustavo Nunes.

Arbitragem da final

Quem tem mais títulos no Campeonato Gaúcho?

O Internacional é o maior campeão gaúcho da história com 45 títulos. A última vez que o Colorado levantou o troféu foi em 2016, quando derrotou o Juventude na decisão.

O Grêmio vem em segundo lugar com 43, com a última vitória no ano passado.

O Juventude, rival do Grêmio na final, tem um título gaúcho conquistado em 1998.

