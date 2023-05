Quando começa o inverno 2023? Veja a previsão

Quando começa o inverno? Em 2023, a data cai em meados de junho, trazendo baixas temperaturas em grande parte do Brasil. Confira abaixo a expectativa da nova estação e como ela ocorre ao redor do mundo.

Quando começa o inverno em 2023 no Brasil

A data de quando começa o inverno em 2023 no Brasil é dia 21 de junho, quarta-feira, às às 11h58. Essa estação tem início com o solstício de inverno no hemisfério sul, fenômeno que ocorre quando o hemisfério norte está mais inclinado em direção ao Sol. Em paralelo, no hemisfério norte, há o solstício de verão, que dá início à estação mais quente do ano nos países acima da linha do Equador.

Essa estação tem previsão para encerrar com o equinócio da primavera, no dia 23 de setembro. No Brasil, as Regiões Sul e Sudeste são as mais afetadas pelas características do período em 2023, sofrendo quedas ainda maiores na temperatura, quando comparado com o outono.

O solstício de inverno ocorre uma vez por ano em cada hemisfério: uma vez no Hemisfério Norte (em dezembro) e uma vez no Hemisfério Sul (em junho). Ele marca o início da temporada de cada hemisfério. Quando um hemisfério está vivenciando o solstício de inverno, o outro está vivenciando simultaneamente o solstício de verão!

Isso tudo graças ao eixo inclinado da Terra, que faz com que metade da Terra esteja apontada para longe do Sol e a outra metade apontada para ele na época do solstício.

Início das próximas estações do ano

De acordo com dados do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da USP, as datas de início para as próximas estações do ano são:

Outono: 20 de março de 2023, às 18h25.

Inverno: 21 de junho de 2023, às 11h58.

Primavera: 23 de setembro de 2023, às 03h50.

Verão: 22 de dezembro de 2023, às 00h27.

