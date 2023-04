Corpus Christi: dia 8 de junho de 2023 é feriado mesmo?

Corpus Christi é um feriado religioso celebrado em honra ao sacramento da eucaristia, com origem medieval e comemorado de maneiras diferentes em todo o mundo (Foto: © vetrestudio via Canva.com)

O Dia de Corpus Christi é uma importante celebração católica que ocorre em junho, após a Festa da Santíssima Trindade. Neste ano, a data cai no dia 8 de junho, devido à sua natureza móvel, que varia conforme o calendário litúrgico. Ela é determinada a partir da Páscoa, sendo celebrada 60 dias depois do domingo de Páscoa e 10 dias após o Pentecostes.

Mas é feriado ou ponto facultativo?

Dia 8 de junho é ponto facultativo

O dia 8 de junho, quando se celebra Corpus Christi, não é um feriado, mas sim um ponto facultativo no calendário nacional. Ou seja, é uma data opcional, em que fica a cargo da empresa decidir se será um dia de trabalho ou não.

No entanto, muitos estados e municípios costumam incluir a comemoração religiosa no calendário de feriados oficiais, como é o caso das cidades de Salvador (BA), Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP).

Próximos feriados nacionais em 2023

De acordo com a portaria lançada pelo Ministério da Economia em dezembro do ano passo, neste ano ainda há 6 feriados nacionais após o Dia de Corpus Christi.

7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

2 de novembro: Finados (feriado nacional);

15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional);

25 de dezembro: Natal (feriado nacional).

O que é Corpus Christi?

A festa de Corpus Christi celebra a Eucaristia como o corpo de Cristo . O nome 'Corpus Christi' é latim para 'o corpo de Cristo'. Este jubiloso festival é celebrado pelos católicos romanos e outros cristãos para proclamar a verdade da transubstanciação do pão e do vinho no corpo real de Cristo durante a missa.

No Brasil, é comum que as ruas sejam enfeitadas com elaborados tapetes de serragem, flores, pó de café, areia e outros materiais coloridos, criando verdadeiras obras de arte.

Em entrevista ao G1, a Arquidiocese de Belo Horizonte explicou que, para a Igreja Católica, a prática remete à acolhida de Jesus em Jerusalém, “quando as pessoas cobriram as ruas de ramos e mantos para a passagem do Messias. Os tapetes integram o trajeto da procissão com o Santíssimo Sacramento, que para os católicos é a presença de Jesus no Pão Eucarístico”.

A tradição dos tapetes de serragem foi trazida de Portugal, onde eram confeccionados durante as festividades religiosas, como a Semana Santa e Corpus Christi. Com a colonização portuguesa no Brasil, essa prática foi introduzida no país, adaptando-se à cultura local e incorporando elementos indígenas e africanos, como desenhos e materiais típicos dessas culturas.

Nas terras brasileiras, a confecção dos tapetes de serragem é um trabalho comunitário, envolvendo moradores, artistas e voluntários que se unem para criar desenhos e padrões que representam símbolos religiosos e culturais.

Oração de Corpus Christi

Oh, Senhor Jesus Cristo, viemos diante de Ti hoje, agradecemos pelo dom de Seu Santo Corpo e Sangue através do qual obtemos corpo, alma e mente fortalecidos. Prometemos solenemente oferecer-Te nosso amor indiviso e também serviço aos nossos irmãos e irmãs, conforme a Tua Santa vontade. Oramos isto em Nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.