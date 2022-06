Quando termina o inverno 2022; Estação trará ondas de frio

Com início da estação mais fria do ano no hemisfério sul no dia 21 de junho de 2022, o período terá duração de 3 meses. Para quem gosta do clima frio e está se perguntando quando termina o inverno para poder se programar e curtir a estação, já é possível iniciar a contagem regressiva até o dia 22 de setembro, data em que o período que antecede a primavera será encerrado.

Quando termina o inverno? Primavera começa em setembro

Seguindo a ordem das estações do ano, quando inverno termina será em 22 de setembro – a partir das 22h04 então começará a nova estação.

Até lá, o Brasil viverá um período marcado pela diminuição da incidência de radiação solar e chegada das massas de ar frio que costumam vir da parte sul do continente. São elas as responsáveis pela queda de temperatura do ar que poderá ser observada em algumas partes do país.

Já durante a primavera, estação vem logo depois do inverno e antecede o verão, é comum que os dias sejam mais quentes e longos do que no período anterior. Além disso, a estação marca a abertura das flores e produção dos ninhos.

Com um clima considerado mais ameno logo no início, a primavera no Brasil costuma ser marcada pelo aumento gradativo das temperaturas até a chegada do verão, que acontecerá no dia 22 de dezembro deste ano. Durante esse período do ano, também é comum o registro de um maior nível de chuvas no país. A mudança acontece porque o aumento da temperatura também eleva a umidade do ar.

Para acompanhar melhor as possíveis mudanças do clima, é possível conferir o calendário das estações e descobrir quando elas começam e o tempo de duração. No Brasil, o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (USP), disponibiliza a previsão para os próximos anos. Confira:

Inverno – 21 de junho até 22 de setembro

Primavera – 22 de setembro até 21 de dezembro

Verão – 21 de dezembro até 20 de março de 2023

Outono – 20 de março até 21 de junho 2023

Como será o inverno no Brasil em 2022

Mas, para quem curte o inverno e deseja se programar melhor para curtir o período do ano, é possível conferir algumas dicas sobre a estação. Um levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) apontou como será o inverno em 2022 no Brasil.

Os brasileiros que gostam de curtir um clima mais frio poderão visitar a Região Sul do país, que contará com temperatura média de até 22º durante a estação. Além disso, existe a previsão da formação de geadas no Sul e Sudeste do país. Apesar de estar na região Centro-Oeste do país, as geadas também deverão ser vistas no Mato Grosso do Sul.

Quem gosta de ver neve deverá procurar as áreas serranas ou planaltos da Região Sul, de acordo com INMET, existe a possibilidade de observar o fenômeno nesses locais durante o inverno de 2022. Já no Mato Grosso, Rondônia, Acre e no sul do Amazonas, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de episódios de friagem. As chuvas, que costumam diminuir durante a estação, deverão acontecer com maior intensidade apenas em pontos específicos do país, são eles: noroeste da Região Norte, leste do Nordeste e parte da Região Sul.

Veja a previsão do INMET para o período: