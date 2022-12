Vem calorão? Quando começa o verão 2022-2023 e qual a previsão

A estação mais quente do ano vai começar; saiba como vai ser o verão no Brasil

No Brasil, o fim do ano é marcado por altas temperaturas, ao contrário do que ocorre no hemisfério norte. Mas, embora o clima já tenha mudado, ainda é primavera por aqui e a próxima estação está chegando. Saiba quando começa o verão e como será o período.

Quando começa o verão 2022-2023

A data oficial de quando começa o verão 2022-2023 é o dia 21 de dezembro, quarta-feira, às vésperas do Natal. De acordo com o Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG/USP), o horário do início da estação mais quente do ano é às 18h48. O solstício de verão, como é chamado, marca o fim da estação das flores. No dia 20 de março de 2023 termina o verão e começa o outono no Brasil, quando o clima volta a ficar ameno.

Quando começam as próximas estações

O Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG/USP) já divulgou as datas de início das próximas estações no Brasil. São elas:

20 de março de 2023 – início do outono, às 18h25;

21 de junho de 2023 – início do inverno, às 11h58;

22 de setembro de 2023 – início da primavera, às 9h44.

Previsões para o verão

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as previsões para o período entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023 indicam que as chuvas podem ficar próximas ou acima da média no Norte, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Já no Sul e em outras regiões do Centro-Sul, as chuvas devem ser abaixo da média, apesar das ocorrências registradas no início de dezembro. Segundo um levantamento da CNN, oito estados são fortemente afetados pelas chuvas: Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Sergipe, Santa Catarina e São Paulo. Até o momento, foram registradas 15 mortes em 178 municípios.

Nas outras áreas do país, a previsão do INMET é que as chuvas fiquem dentro do esperado. Ainda de acordo com o instituto, as temperaturas devem ficar dentro da média em todo o Brasil, com pequenas variações para cima ou para baixo.

O horário de verão vai voltar?

Em novembro, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma enquete no Twitter a fim de entender o posicionamento da população frente ao horário de verão, que deixou de ser adotado no país em 2019 por causa de um decreto assinado por Jair Bolsonaro (PL). O resultado da enquete, publicado também no perfil oficial de Lula, foi que mais de 66% dos votantes (2,3 milhões de pessoas) aprovam o retorno da medida.

O objetivo do horário de verão é aproveitar mais a luz natural, já que, com o adiantamento do relógio em uma hora, é possível adiar o acionamento de lâmpadas no fim do dia. No entanto, de acordo com um estudo divulgado em setembro de 2021 pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), não há "economia significativa de energia, pois a redução observada no horário da ponta noturna, ou seja, das 18h às 21h, é compensada pelo aumento do consumo em outros períodos do dia, especialmente no início da manhã".

O horário de verão foi instituído no Brasil em 1931 e, antes de ser abolido pelo atual presidente, se tornou permanente por decreto de Lula em 2008. Agora, se o presidente eleito quiser retomar o horário de verão, será preciso realizar novos estudos técnicos para identificar os benefícios. Segundo o UOL, historicamente, a economia de energia era de 4% a 5% nos horários de pico.

No último ano em que o horário de verão foi adotado, dez estados brasileiros (além do Distrito Federal) aderiram ao adiantamento do relógio: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O horário de verão nesses locais durou de novembro de 2018 a fevereiro de 2019.

La Niña segue durante o mês de dezembro

Segundo a previsão do Climatempo, o mês de dezembro segue registrando temporais em locais como Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sudeste, Nordeste e áreas do Norte e do Centro-Oeste devem ter chuvas dentro ou acima da média. Já no Sul, exceto no litoral do Paraná e no Vale do Itajaí, as chuvas devem ficar abaixo da média. Ainda de acordo com o Climatempo, as chuvas se devem ao fenômeno La Niña, que pelo terceiro ano consecutivo, influencia o clima no país.