Quarta-feira Santa é feriado ou ponto facultativo em 2022?

No período de encerramento da Páscoa, ocorre a Semana Santa – a mais importante do ano litúrgico, quando se celebram de modo especial os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E, ao longo dela, cada dia possui um significado muito importante. Em 2022, esse período se inicia no dia 10 de abril e termina no dia 17. Mas, entre esses dias, Quarta-feira Santa é feriado? Saiba mais sobre a data e outros dias da Semana Santa.

Quarta-feira Santa é feriado nacional em 2022?

Apesar do seu importante significado para o cristãos, a Quarta-feira Santa não é feriado nacional. No ano de 2022, a data vai cair no dia 13 de abril. Mas, mesmo não estando no calendário de feriados, esse dia ainda consiste em uma importante celebração no preparo para o Domingo de Páscoa. Liturgicamente, os dias iniciais da Semana Santa (segunda, terça e quarta-feira) são momentos muito importantes, em que há a preparação do Tríduo Pascal, que vai da Quinta-feira Santa até a manhã do Domingo de Páscoa. Assim, nesses primeiros dias, são feitas celebrações lembrando a prisão de Jesus, o encontro dele com sua Mãe e as dores dela.

Em muitas paróquias, especialmente no interior do país, realiza-se a famosa “Procissão do Encontro” na Quarta-feira Santa. Durante a cerimônia, os homens saem de uma igreja ou local determinado com a imagem de Nosso Senhor dos Passos, enquanto as mulheres saem de outro ponto com Nossa Senhora das Dores. Ao final, acontece, então, o encontro entre a Mãe e o Filho. Em seguida, o padre proclama o “Sermão das Sete Palavras”, fazendo uma reflexão, que chama os fiéis à conversão e à penitência.

Quinta-feira também faz parte da Semana Santa?

A Quinta-feira também possui seu papel na Semana Santa e, assim como a Quarta-feira Santa, não é feriado. Na tarde da Quinta-feira Santa é que se inicia o Tríduo Pascal. A celebração desse período litúrgico garante a lembrança profunda dos fundamentos da fé, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para livrar a humanidade do pecado. Uma das cerimônias da Quinta-feira Santa é a bênção dos santos óleos usados durante todo o ano pelas paróquias. São três óleos abençoados nesta celebração: o do Crisma, dos Catecúmenos e dos Enfermos.

Neste dia, também é realizado o ritual litúrgico do Lava-pés, que recorda a última ceia de Jesus. Ao lavar os pés dos discípulos, Cristo quis demonstrar seu amor por cada um e mostrar a todos que a humildade e o serviço são o centro de sua mensagem. O rito do Lava-pés não é uma encenação dentro da missa, e sim um gesto litúrgico que repete o mesmo ato de Jesus, executado pelo bispo ou o padre.

Na tarde ou na noite da Quinta-feira Santa é celebrada a Santa Missa da Ceia do Senhor. E a partir dela que a Igreja dá início, de fato, ao Tríduo Pascal e também faz memória da Última Ceia. Na noite em que foi traído, Jesus ofereceu ao Pai o Seu Corpo e Sangue sob as espécies do Pão e do Vinho, e os entregou aos apóstolos para que os tomassem, mandando-os também oferecer aos seus sucessores. Assim, foi instituída a Eucaristia, que na origem da palavra significa “ação de graças”, e designa a presença real e substancial de Jesus Cristo sob as aparências de Pão e Vinho.

Quais são os dias do feriado da Semana Santa?

A Semana Santa é o momento central da liturgia católica romana, quando se celebram de modo especial os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo de Ramos, data que marca a entrada de Cristo em Jerusalém, e se encerra com a ressurreição de Jesus Cristo, no Domingo de Páscoa.

Apesar da importância desse período para a comunidade cristã, o único feriado nacional da Semana Santa é o dia da Paixão de Cristo, ou Sexta-feira Santa. Em 2022, essa data vai cair no dia 15 de abril, e ela simboliza a morte de Jesus Cristo no Calvário. Mas o mesmo não vale para outras datas, como a Quarta-feira Santa, que não é feriado.

Próximos feriados nacionais em 2022

Segundo o calendário lançado pelo Ministério da Economia em dezembro de 2021, neste ano vamos ter 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos, que são dias de folga opcionais para as empresas. Por não estar no documento, a Quarta-feira Santa não é feriado nacional. Confira quando serão as próximas datas de descanso ao longo do ano:

15 de abril: Paixão de Cristo (feriado nacional);

Paixão de Cristo (feriado nacional); 21 de abril: Tiradentes (feriado nacional);

Tiradentes (feriado nacional); 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional); 16 de junho: Corpus Christi (ponto facultativo);

Corpus Christi (ponto facultativo); 7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional);

Independência do Brasil (feriado nacional); 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional); 28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

Dia do Servidor Público (ponto facultativo); 2 de novembro: Finados (feriado nacional);

Finados (feriado nacional); 15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional);

Proclamação da República (feriado nacional); 25 de dezembro: Natal (feriado nacional).

