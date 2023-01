Que horas começa a Prova do Anjo, 1ª do BBB 23

Neste sábado, 21 de janeiro, o Big Brother Brasil vai colocar em ação a primeira prova do anjo do BBB 23. A disputa dará poder nas mãos de um dos participantes e promete movimentar o jogo. De quebra, o ganhador vai receber um recado da família para matar um pouco da saudade.

Que horas começa a prova do anjo hoje no BBB 23?

A prova do anjo do BBB 23 deve começar entre as 12h00 e 14h00 de sábado. A produção do programa não divulga a hora exata da disputa para o público, mas esse é o padrão de horário das últimas edições do reality.

Por isso, deixe o Pay Per View ligado a partir do horário indicado e ficar de olho no movimento da casa. Antes de toda prova do anjo começar no BBB 23, a produção manda os brothers para a sala, para que aguardem por Tadeu Schmidt.

Para assistir ao vivo é necessário ser assinante do Pay Per View, seja por um pacote da Globoplay ou pela TV a cabo. Caso prefira assistir de graça, é só aguardar pelo programa ao vivo desta sexta-feira do BBB 23, que começa às 22h35 e irá exibir um resumo da prova do anjo.

O anjo não será autoimune, ou seja, quem ganhar terá livrar uma dupla do paredão no domingo.

Programação da 1ª semana do BBB 23

Sexta-feira

- Poder Curinga: Voto com Peso 2

Sábado

- Prova do Anjo

Domingo

- Formação de paredão entre duplas; Dupla Anjo imuniza uma pessoa; Dupla Líder indica uma pessoa; Duplas votam no confessionário: Contragolpe da dupla mais votada; Prova bate e volta com a dupla mais votada pela casa e a dupla contragolpeada;

- Votação: Qual dupla vai para o quarto secreto?

Terça-feira

- Dupla mais votada pelo público seguirá para o Quarto Secreto e nova votação será aberta. Um deles volta para o reality.

Quinta-feira

- Mais votado da dupla será é o 1º eliminado do BBB 23

