Que horas começa o BBB 22 hoje: horário da festa do líder de quarta (2/2)

Hoje tem festa do líder Tiago com o tema “Abravalândia”

Após a eliminação de Rodrigo, nesta quarta-feira, 2 de janeiro, é esperada a festa do líder Tiago Abravanel com o tema “Abravalândia”. Abaixo, veja que horas começa o BBB 22 e qual a programação do reality após a comemoração do dia.

Que horas começa o BBB 22 hoje?

Hoje, o BBB 22 vai começar às 22h45, horário de Brasília, logo após a novela Um Lugar ao Sol, segundo o cronograma oficial da Rede Globo. Na edição dessa quarta-feira, será relembrado o paredão de eliminação de Rodrigo e irá ao ar o início da festa do líder Tiago Abravanel. O tema dessa vez será um parque de diversões.

Para assistir, basta sintonizar na Globo no horário indicado para descobrir quem vai disputar a preferência do público.

Depois do escolha dos brothers para o paredão, sempre rola muito ‘fogo no parquinho’ entre eles. Com o pay-per-view, é possível continuar assistindo os jogadores durante 24 horas por dia. As onze câmeras estão disponíveis para os assinantes do GloboPlay, com planos mensais a partir de R$24,90.

Programação BBB 22

Quarta-feira (2/02) – festa do líder Tiago

Quinta-feira (3/02) – prova do líder

Sexta-feira (4/02) – festa

Sábado (5/02) – prova do anjo

Domingo (6/02) – formação de paredão

Segunda-feira (7/02) – jogo da discórdia

Terça-feira (8/02) – eliminação

Programação Rede Globo – 02/02/2022

Quarta-feira, 02/02/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:25 Sessão da Tarde – Onde Nasce A Esperança

17:10 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:30 Nos Tempos do Imperador

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:45 Big Brother Brasil 22

23:25 Cinema Do Líder

01:05 Jornal da Globo

01:55 Corujão I – Sob Pressão

02:55 Corujão II – Diferenças & Semelhanças

