Discurso eliminação BBB 22: o que Tadeu disse para eliminar Rodrigo

Rodrigo foi o segundo eliminado do Big Brother Brasil na madrugada desta quarta-feira, 2 de fevereiro. O participante dá adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão derrotado por Natália e Jessilane. Veja como foi o discurso de eliminação no BBB 22 feito por Tadeu Schmidt nesta segunda semana de game.

Qual foi o Discurso eliminação BBB 22 hoje

Fazendo sua estreia no BBB em 2022, os discursos de Tadeu Schmidt tem sido motivos de elogios nas redes sociais e, na eliminação, não seria diferente. Para anunciar que Rodrigo é quem saiu do reality nesta semana, segunda do programa, o apresentador falou sobre como a visão dos participantes dentro do reality é limitada e, em alguns aspectos, é impressionante como eles enxerguem o contrário do que realmente está acontecendo. Tadeu também falou sobre o paredão completamente formado por membros do Pipoca e questionou: foi coincidência?

Para o apresentador, Rodrigo deixou o confinamento por não conseguir captar os sinais.

Leia o discurso de eliminação do BBB 22 na íntegra:

É muito difícil enxergar as coisas aí dentro, não é? É até covardia comparar… A gente, aqui, tem dezenas de câmeras e vocês só tem os olhos de vocês e alguns espelhos. Mesmo assim, é impressionante como, em alguns aspectos, vocês enxergam exatamente o contrário do que, de fato, está acontecendo. É impressionante. Talvez, vocês só acreditem quando sair, mas quem sai hoje? Eis que temos três amigos no paredão: Rodrigo, Natália e Jessi. Três amigos, três Pipocas, três vidas que se conectam. Três histórias sobre vencer na adversidade, só vocês sabem tudo o que passaram. Dificuldades, barreiras, traumas, dores, dúvidas… o mundo inteiro empurrando contra e vocês conseguiram superar. E aí vem o BBB e, de novo, não foi fácil. Não foi na primeira tentativa para nenhum dos três, mas veio a chance de ouro: R$ 1,5 milhão e a possibilidade de mudar de vida. Mas, duas semanas depois, aí está você a um passo do fim. Não é possível… não tem como não pensar ‘o que eu fiz de errado nessas duas semanas?’, ‘o que eu deixei de fazer?’. Esse jogo é tão difícil que, além de acertas na escolha de seus atos, tem que acertar precisamente a dose. Se exagerar, as pessoas aqui fora podem não gostar. Se for pouco de mais, as pessoas aqui fora também não gostam. Provavelmente, você só vai entender onde errou quando já estiver aqui fora. Para todos que ficam, eu adianto uma coisa: existem sinais disponíveis. As pessoas próximas, aí dentro, sem querer, dão sinais. Eu mesmo acabo passando sinais pra vocês… Quem souber captar vai entender tudo o que está acontecendo. Quem sai da casa, hoje, é você que não pegou os sinais. Quem sai é você: Rodrigo.

Quais participantes continuam no BBB 22?

A eliminação desta semana é a segunda da edição e, coincidentemente, a segunda baixa entre os participantes do Pipoca – o grupo formado por anônimos que se inscreveram no programa. Sendo assim, o Grupo Camarote segue com sua formação original, com 10 participantes, e o Pipoca conta com 8 confinados. Veja quem segue na disputa:

Pipoca: Laís, Bárbara, Eslovênia, Eliezer, Jessilane, Lucas, Vinícius e Natália.

Camarote: Arthur Aguiar, Pedro Scooby, Brunna Gonçalves, Paulo André, Maria, Jade Picon, Douglas Silva, Linn da Quebrada, Tiago Abravanel e Naiara Azevedo.

BBB 22: como assistir ao vivo online?

Além do formato tradicional, também é possível assistir o Big Brother Brasil – e todos os discursos de eliminação do BBB 22 – ao vivo e na internet. Para isso, é preciso ter uma conta no Globoplay, o serviço de streaming oficial da Globo e que oferece planos a partir de R$ 24,90 ao mês.

A plataforma oferece dois serviços para os fãs do programa: a possibilidade de assistir ao mesmo sinal da TV Globo e, além disso, o sinal das câmeras exclusivas que estão dentro do confinamento – estilo Pay-Per-View. Para ver o mesmo sinal da TV aberta, basta clicar em ‘Agora na TV’ e para ver o confinamento 24 horas, ao vivo, é só visitar a aba especial do BBB e clicar em ‘Acompanhe a Casa’.

