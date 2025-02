Quem saiu do Masked Singer hoje: conheça o 6º eliminado

Neste domingo, 16 de fevereiro, a personagem de Jesuíno, de “Cordel Encantado”, foi quem saiu do Masked Singer na sexta eliminação. O ator Paulo Lessa é quem estava por deixado da fantasia. Sob o comando de Eliana, a temporada faz homenagem aos 60 anos da Globo e traz mascarados com fantasias de personagens icônicos da “plim plim”.

Eliminado do Masked Singer 2025 hoje

A descoberta de quem saiu do Masked Singer foi relevada no final do programa, mostrando o artista por debaixo da fantasia.

QUEM É VOCÊ, JESUÍNO??? Como esperar uma surpresa dessas de um mascarado que conquistou nossos coraçõezinhos? 😮🔍 #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/PpQdMQBfrW — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) February 16, 2025

A dinâmica deste domingo, dia 16, teve vários combates, e a plateia escolheu o melhor de cada e os jurados salvaram dois participantes. O último teve sua identidade revelada. Susana Vieira é convidada do júri.

Na semana passada, ator Carmo Dalla Vecchia foi eliminado com a fantasia de Conde Vlad. O sertanejo Belutti também saiu da campetição; ele estava mascarado de Mezenga. A atriz Cacau Protásio foi eliminada com a fantasia de Dona Lurdes, personagem da Novela Amor de Mãe. Ruth e Raquel, interpretadas por Sheila Mello e Scheila Carvalho, ex-É o Tchan, foram as primeiras eliminadas.

Quem segue na competição:

– Odete Roitman , de “Vale Tudo”

– Tieta , da novela homônima

– Foguinho , de “Cobras & Lagartos”

– Jade , de “O Clone”

– Juma Marruá , de “Pantanal”

– Candinho e Policarpo , de “Êta Mundo Bom!”

– Catarina e Petruchio , de “O Cravo e a Rosa”

– Penha , de “Cheias de Charme”

– Sol , de “Vai na Fé”

Veja quem são os mascarados

Próximo programa com Eliana

Na próxima semana tem mais disputas – e com Eliana no comando, no lugar de Ivete Sangalo! O The Masked Singer Brasil vai ao no domingo, 23 de fevereiro, às 16h, horário de Brasília, de acordo com o cronograma oficial da emissora.

No reality musical, celebridades da televisão, música e cinema precisam apresentar uma música no palco para os jurados semanalmente. Todas as personalidades ficam com máscaras e o tempo inteiro e o desafio é adivinhar a identidade de cada um.

A plateia presente na gravação do programa vota e escolhe quem foi o vencedor do duelo. Quem não for escolhido pela audiência terá que fazer uma apresentação para os jurados do programa – são eles quem decidem quem deve ser desmascarado ou não.