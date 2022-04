Quinta-feira é feriado de que? Entenda a data

O dia 21 de abril é determinado como feriado nacional, segundo portaria publicada pelo Ministério da Economia em dezembro de 2021. Dessa forma, a data é estabelecida como um dia de descanso em todo o território brasileiro, e, em 2022, também vai coincidir com a realização dos desfiles das escolas de samba em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas, afinal, a quinta-feira é feriado de que? Saiba o que se comemora na data.

Quinta-feira é feriado de que?

Na quinta-feira do dia 21 é feriado nacional de Tiradentes. A data homenageia Joaquim José da Silva Xavier, nascido em 12 de novembro de 1746 onde é o atual município de Ritápolis, em Minas Gerais. Mas ele ficou historicamente conhecido como Tiradentes, apelido que recebeu em função do seu trabalho como dentista em vida. Hoje, é considerado um herói nacional, decorrente de sua atuação na Inconfidência Mineira.

No contexto da época, foram realizadas diversas prisões e julgamentos, em que todos os envolvidos na conjuração tiveram suas penas amenizadas. Exceto pelo dentista, já que não fazia parte da elite e era um dos principais propagandistas do movimento, que protestava contra imposições da Coroa Portuguesa. Logo, ele foi condenado à pena de morte. Assim, no dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado em praça pública no Rio de Janeiro, e depois seu corpo foi esquartejado e pregado em postes pelas ruas de Minas Gerais.

Tempos depois, no século 19, o movimento republicano elegeu a figura de Tiradentes como mártir cívico-religioso e antimonarquista. E a lei nº 4.897, publicada no dia 9 de dezembro de 1965, declarou Joaquim José da Silva Xavier como patrono cívico da Nação Brasileira.

O que foi a Inconfidência Mineira

No século 18, Minas Gerais era a capitania mais próspera do Brasil, devido a sua atividade mineradora. No entanto, não havia uma boa relação entre parte da população mineira e a Coroa Portuguesa, já que a elite econômica era contra a política fiscal imposta por Portugal, em que se cobrava o quinto, cerca de 20% do que era produzido anualmente. Com a decadência do ouro na região, a quantidade de tributos pagos também começou a diminuir. Como solução, foi autorizada a cobrança da derrama, que compensaria o déficit do outro imposto.

Nesse cenário de crise, em 1788, Visconde de Barbacena assume como governador, com a determinação de realizar uma cobrança obrigatória desses tributos. Esse foi o estopim para que a elite local antecipasse os preparativos para a revolta. Motivados pelo pensamento iluminista e os ideais da Revolução Francesa, parte da população mineira passou a organizar uma conjuração contra o governo local, com o nome de Tiradentes incluso.

No entanto, antes mesmo de conseguir ser iniciada, a conspiração foi descoberta, por meio de denúncias feitas às autoridades coloniais em Minas Gerais. Joaquim Silvério dos Reis foi o grande nome responsável por entregar o movimento, em troca do perdão de suas dívidas com a Coroa, uma espécie de delação premiada da época.

Sexta-feira emenda com o feriado?

Como o feriado de Tiradentes vai cair numa quinta-feira, é comum que a sexta-feira emende com a data, prolongando o período de descanso. O mesmo acontece quando os feriados caem na terça-feira, emendando, assim, com a segunda. No entanto, essa ampliação da folga não é determinada pela legislação trabalhista como uma obrigação, ficando a critério de cada empresa decidir se vai dispensar ou não os funcionários em ocasiões como essa.

Próximos feriados de 2022

De acordo com a portaria nº 14.817, lançada pelo Ministério da Economia em dezembro de 2021, neste ano vamos ter 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos. Entre eles, a quinta-feira do dia 21 é feriado de Tiradentes. Confira quando serão os próximos dias de descanso em 2022:

21 de abril: Tiradentes (feriado nacional);

Tiradentes (feriado nacional); 1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

16 de junho: Corpus Christi (ponto facultativo);

Corpus Christi (ponto facultativo); 7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional); 28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

2 de novembro: Finados (feriado nacional);

Finados (feriado nacional); 15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional);

25 de dezembro: Natal (feriado nacional).

